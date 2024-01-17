新年禮物推薦2024｜長輩們必愛！持續更新新春限定手袋/首飾/腕錶

新年禮物推薦｜即將農曆新年，不少人都會向長輩老人家拜年，並送禮感謝對方過去一年的關照。適逢踏入龍年，在傳統觀念裡，「龍」象徵威武、財富和吉祥，因此不妨趁機向對方送上龍年相關的禮物，傳遞美好的祝福。以下持續更新盤點龍年手袋、飾品和腕錶系列，大家不妨作參考。



新年禮物手袋推薦

新年禮物推薦1. Gucci 龍年別注系列SMALL DIONYSUS手袋 HK$22,500

Gucci全新的別注系列，將不同的新年元素，包括紅色、龍圖案和圖騰等，注入經典系列中，寓意風調雨順，向新一年送上祝福。手袋以簡單的紅色鏈扣圍邊點綴，為經典設計增添艷麗和活力感，而且梯形外表優雅易搭，能夠擺放多樣物品，非常實用。

新年禮物推薦1. Gucci 龍年別注系列SMALL DIONYSUS手袋 (Gucci提供)

新年禮物推薦2. Loro Piana 農曆新年膠囊系列圖案手袋

Loro Piana的2024春夏系列糅合日式和風，因此農曆新年膠囊系列都帶這種感覺，再結合龍形刺繡花紋和風格化圖案，並採用品牌獨家紗線製作，展現艷華麗氣場。Extra Pocket手袋色調偏柔和及近似，營造出舒適的和諧感，綴以鮮明的藍色龍形刺繡，威武得來不會太高調，盡顯今年流行的老錢風格（Old Money）。

新年禮物推薦｜Loro Piana 農曆新年膠囊系列圖案手袋 (Loro Piana提供)

新年禮物推薦3. JUDITH LEIBER COUTURE Dragon’s Fortune Crystal-embellished Gold-tone Clutch HK$31,425

為迎接龍年，品牌特別將晚宴袋，點綴彩色閃石，拼湊成生動的神龍圖案，看來充滿生氣活力，為新一年帶來好精神。手袋設有鏈帶，可以側揹，而且容量不少，非常適合拜年時用，展示出節日的優雅氣場。

新年禮物推薦｜JUDITH LEIBER COUTURE Dragon’s Fortune Crystal-embellished Gold-tone Clutch (NET-A-PORTER官網)

新年禮物推薦4. Valentino 迷你Locò手袋

近年以粉紅為主調的Valentino，為新春系列帶來傳統象徵吉祥的紅色，傳遞新春祝願。手袋以Valentino V標誌襯搭紅色調，同時糅合經典設計，打造出結合實用和艷麗的款式，無論節日或活動慶祝，都非常適合配帶。

新年禮物推薦｜Valentino 迷你Locò手袋 (Valentino提供)

新年禮物中價手袋推薦

新年禮物推薦1. FURLA Candy迷你手袋

FURLA手袋糅合傳統蘭花元素，將各樣色調注入手袋內，再搭半透明設計，展現出清新活力的通透感，增添手袋的甜美氛圍。手袋特別配上金屬琺瑯材質的卡通龍形吊墜，別具節日氣氛。

新年禮物推薦1. FURLA Candy迷你手袋 (FURLA提供)

新年禮物推薦2. Marimekko Kioski CNY Jalo Carrier Nano Bag HK$995

每年都會推出新年系列的Marimekko，今次透過印花設計師Antti Kekki打造全新印花Jalo，將龍以剪紙技藝的圖案呈現，結合絢麗俏皮的色調，散發可愛而有氣勢的氛圍，同時寓意高貴及永恆的友誼。手袋以簡單方便的托特袋設計，容易襯搭之餘，予人悠閒的舒適感覺。

新年禮物推薦2. Marimekko Kioski CNY Jalo Carrier Nano Bag (Marimekko提供)

新年禮物推薦3. ANTEPRIMA Miniatura Wirebag Rosso HK$1,995

ANTEPRIMA新一季的系列，將60年代懷舊風格重新演繹，同時糅合時尚的未來感，予新清新的感覺。手袋以明亮的番茄紅色，展現節日和艷麗感，同時也可用於點綴整體造型，予人清新及俏皮的可愛魅力。

新年禮物推薦｜ANTEPRIMA Miniatura Wirebag Rosso (ANTEPRIMA提供)

新年禮物珠寶推薦

新年禮物推薦1. Messika Lucky Move新春特別款紅繩手鍊18K玫瑰金，鑽石 HK$17,600

若然不知送甚麼，首飾都是個不錯答案，容易襯搭和擺放，而且亦夠貴重。Messika特別推出Lucky Move新春特別款紅繩手鏈，以紅色帶來吉祥和好運，而且價錢也較其他款式親民。手鏈以圓圈拼出圖案，最外圍的鑲滿鑽石，中間則為18K玫瑰金，而裡面便是一顆較大的鑽石，看來充滿不同層次，締造出精緻感覺。

新年禮物推薦｜Messika Lucky Move新春特別款紅繩手鍊 (Messika提供)

新年禮物推薦2. Buccellati Opera Galileo Pendant 約HK$86,000

近年Buccellati的精緻工藝，得到不少人喜愛，而近日推出的Opera Galileo系副，亦巧妙採用黃金和白金配色，與材質互相交織，譜寫出璀璨喜慶的新春氛圍。吊墜以菱形四葉草設計，加上鏤空設計，展現出典雅的層次感，予人高貴優雅的感覺。

新年禮物推薦｜Buccellati Opera Galileo Pendant (Buccellati提供)

新年禮物推薦3. Emphasis Timeless「恆」18K玫瑰金玉髓手鏈 HK$5,600

這個珠寶系列糅合被視為生命之石的紅玉髓於設計中，同時增添節日喜慶。手鏈以夢幻的六角星設計，寓意幸運到來，而圖案上亦鑲滿鑽石，看來閃爍迷人，而且容易襯搭。

新年禮物推薦3. Emphasis Timeless「恆」18K玫瑰金玉髓手鏈 (Emphasis提供)

新年禮物推薦4. Tiffany & Co. Tiffany Keys Woven Keys 18K玫瑰金鑲粉紅色藍寶石迷你吊墜

品牌今年的農曆新年企劃，除了以石上鳥(Bird on a Rock)為主角，還推出全新Tiffany Woven Keys系列，將1880年代末的Tiffany典藏古典鑰匙，注入設計內，展示出甜美典雅的魅力，同時寓意愛的無限可能。

新年禮物推薦｜Tiffany & Co. Tiffany Keys Woven Keys 18K玫瑰金鑲粉紅色藍寶石迷你吊墜 (Tiffany & Co. 提供)

新年禮物推薦5. GEMFIELDS 翼形莫三比克紅寶石戒指 HK$14,882

相較於鑽石，近年愈多人喜歡寶石珠寶，當中紅寶石更象徵熱情似火與美好愛情的意義，於新年期間配戴，更添喜慶感覺。戒指以紅寶石搭金色，可使手部更顯白，予人手指修長的感覺。

新年禮物推薦｜新年禮物推薦5. Gemfields 翼形莫三比克紅寶石戒指 (GEMFIELDS提供)

新年禮物推薦6. HEARTS ON FIRE LU銀色鑽石戒指 HK$22,000

品牌全新推出的鑽飾系列，為農曆新年帶來幸運感覺。以破曉時分的純淨晶瑩露珠為靈感，將18K金指環塑造出露珠的自然輪廓，搭以流暢線條展現光澤。戒指單邊綴以鑽石，可強調線條感，同時增添閃爍奢華的魅力。

新年禮物推薦｜HEARTS ON FIRE LU銀色鑽石戒指 (HEARTS ON FIRE提供)

新年禮物飾品推薦

新年禮物推薦1. kate spade new york 閃亮祥龍造型纏繞式戒指 HK$1,500

品牌特意推出開運首飾Dazzling Dragon，將為龍造型增添人造珍珠，予人高雅筒和復古魅力。戒指帶有吉祥和喜慶的意思，配戴於手上可為造型添細緻奢華的時尚感。

新年禮物推薦4. kate spade new york 閃亮祥龍造型纏繞式戒指 (kate spade new york提供)

新年禮物腕錶推薦

新年禮物推薦1. Chopard L.U.C XP龍年蒔繪腕錶

「龍」一直予人威武氣勢，因此Chopard捉緊這種感覺，從中國傳統文化中汲取靈感，搭配18K玫瑰金錶殼，打造出龍年蒔繪腕錶。錶面不會過於厚重，而錶盤亦採用日本傳統蒔繪工藝繪製，飾以金粉及以珍珠貝母镶嵌的圖案，看來宛如藝術品，配戴充滿強勢的氣場。

新年禮物推薦｜Chopard L.U.C XP龍年蒔繪腕錶 (Chopard提供)

新年禮物推薦2. Swatch DRAGON IN GOLD 龍年系列手錶 HK$1,510

除了皮革錶帶，金色和銀色也是個不錯選擇。Swatch推出了5個龍年錶款，其中這款以金色為主，錶盤加入紅、藍和金色線條，繪製出充滿氣勢的龍紋圖案，而在黑夜中指針亦能發光，為整隻腕錶畫龍點睛。圖案不會太高調，柔和低調感覺更適合女士們穿戴。

新年禮物推薦｜Swatch DRAGON IN GOLD 龍年系列手錶(Swatch提供)

新年禮物推薦3. Vacheron Constantin Métiers d’Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇腕錶(龍年)

為慶祝中國農曆農年，品牌將栩栩如生的巨龍，盤踞於錶盤上，而利爪則持握象徵知識與智慧的火珠，予人威嚴和氣勢。兩款腕錶各限量製作25枚，分別採用950鉑金和18K 5N粉紅金材質打造。

新年禮物推薦3. Vacheron Constantin Métiers d’Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇腕錶(龍年) (Vacheron Constantin提供)

新年禮物推薦4. Hublot Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕錶

瑞士品牌Hublot攜手中國藝術家陳粉丸，透過中國傳統的「圓雕」技藝為靈感，打造這款腕錶。錶盤上的龍圖案動感和氣勢十足，傳遞出騰空而起的祥瑞之意。錶帶則使用龍麟設計，配搭不同紫調色彩，締造華麗的立體感覺。

新年禮物推薦4. Hublot Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕錶 (Hublot提供)

文詠珊（Janice Man）出於上海恒隆廣場隆重舉行的Hublot新年亮燈儀式。(Hublot提供)

新年禮物推薦5. Chaumet Joséphine Aigrette 玫瑰金鑽石腕錶

以約瑟芬皇后為繆思而打造的Chaumet Joséphine系列，今季增添新款式，包括鑽石腕錶，以全新待紅色鱷魚皮錶帶，配搭白鷺羽飾的V形、梨形及不對稱的設計，玫瑰金V形圖案亦飾以鑲嵌明亮式切割鑽石，展現出高貴優雅的魅力。

新年禮物推薦｜Chaumet Joséphine Aigrette 玫瑰金鑽石腕錶 (Chaumet提供)

新年禮物推薦6. Montblanc Star Legacy 全日曆腕錶 HK$38,400起

採用全新午夜藍色角星扭索紋錶盤，帶來夜空中舒適沉靜的詩意，而錶盤上的「小時」以羅馬數字呈現，更具神秘夢幻感覺。腕錶錶帶可以替換，配襯藍色Sfumato鱷魚皮錶帶，更顯優雅感覺。