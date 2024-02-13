賀歲盃2024｜迪比亞路事業愛情同樣專一：情傾售貨員妻、相愛25年

賀歲盃2024｜賀歲盃將於今晚（年初四）舉行，相信香港大球場上定會星光熠熠。相隔5年再次復辦，是次特別邀請「世界明星隊」，包括迪比亞路、托迪、李華度及大衛韋拿等，對決「香港明星隊」，讓觀眾可看到他們於賽場上各施球技。其中被喻為「意大利金童」的迪比亞路（Alessandro Del Piero），除了在球壇上取得佳績，他在感情路上亦平穩，與妻子共度時艱和美好逾20年。



賀歲盃足球比賽為香港足球總會的傳統，一般在農曆新年初一至初四舉行，由首屆的1946年開始，至今已有78年。雖然早年因疫情停辦，但相隔5年再次舉行，主辦單位更向球員獨立簽約，並邀得男團MIRROR成員兼球迷江𤒹生（Anson Kong）及柳應廷（Jer）表演，讓整個節目更為豐富。

相隔5年再次復辦賀歲盃，是次特別邀請「世界明星隊」，包括迪比亞路。(Getty Images)

「世界明星隊」陣容強大，包括迪比亞路、托迪、李華度、大衛韋拿、佩奧爾和馬特拉斯等，「香港明星隊」也不遑多讓，如陳肇麒、山度士、李健和、陳志康和朱兆基等，相信屆時定必展開一場龍爭虎鬥。

賀歲盃2024｜迪比亞路從小球會獲祖雲達斯賞識

是次賽事中，最常被提到的球員名字，相信必有來自意大利的迪比亞路。現年49歲的他，從當地徘徊於乙組及丙組的球會帕多瓦，開展足球事業生涯，在19歲時便獲甲組的祖雲達斯賞識，憑著細膩的運球和敏銳的進攻技巧，於隊內嶄露頭角，並助球隊奪得意甲和歐冠盃的冠軍，自己也獲當季神射手的獎項。

迪比亞路在19歲時便獲甲組的祖雲達斯賞識，憑著細膩的運球和敏銳的進攻技巧，於隊內嶄露頭角。(Getty Images)

賀歲盃2024｜迪比亞路毋忘球會恩惠、大難臨頭不離棄

事業迎來黃金高峰期，迪比亞路其後則需面對一段低潮期。他在1998年的世界盃中表現一般，在作客對陣烏甸尼斯的比賽中更受傷，左膝十字韌帶撕裂，需休養約9個月。而於2000年時，由於被寄予厚望，他更因常錯失機會，而飽受批評，但球隊也沒因他狀態不佳，而取消其隊長一職，並助他重拾當年勇。

迪比亞路將這些事看在眼內，終在2006年打破低迷期，於賽事中上演帽子戲法，戰勝宿敵費倫天拿，其後更助意大利贏得世界盃冠軍。即使其所屬球會祖雲達斯，因「電話門」假波事件，被罰降至乙組，他也不離不棄，選擇留在球會，甚來拒絕多個甲組球會招徠，包括他喜歡的曼聯，「祖雲達斯成就了我，我不能在它有難時離開，而且我是隊長，有責任扶它起來。」他其後帶領球隊奪意乙冠軍，翌年更贏得意甲第三名，重取歐聯資格。

迪比亞路所屬球會祖雲達斯，因「電話門」假波事件，被罰降至乙組，他也不離不棄，選擇留在球會。(Getty Images)

賀歲盃2024｜迪比亞路情傾「灰姑娘」？

除了對球會長情，迪比亞路為人亦相當專一，於1999年邂逅妻子Sonia Amoruso，並在2005年結婚，相愛至今約25年。縱使當年迪比亞路聲名顯赫，卻情傾任職普通售貨員的Sonia，對其一見鍾情，更展開追求攻勢，經常跑到店內看對方，其後更鼓起勇氣提出約會，令最初當他是普通客人的Sonia，漸漸萌生愛意，並順理成章地開展感情關係。

迪比亞路為人專一，於1999年邂逅妻子Sonia Amoruso。(IG@alessandrodelpiero)

賀歲盃2024｜迪比亞路與妻相愛25年、曾遇感情危機

當時正值迪比亞路的低潮期，但Sonia都會在旁扶持，更選擇互訂終生。兩人感情直保持低調，不過每逢重要場合，他們都一同現身，看來恩愛。雖在2018年一度傳出兩人關係破裂，社交媒體上鮮少見到兩人合照的身影，看似面臨重大的關係考驗，不過兩人最終都成功克服，再次於社交媒體分享家庭照，可見他們經常都會旅遊和家庭聚餐，看來非常和睦溫馨。