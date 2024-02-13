2024無春年不旺姻緣？5種命格的人桃花最旺、人見人愛｜紫微斗數

進入龍年了！這個甲辰年因為沒有遇到立春，又稱無春年。有一種說法認為，無春年裡沒有桃花，其實這是望文生義的訛傳，單身的男女大可不必為此擔心。



像是以下的五個主星，在2024年就有很好的桃花運，不管有伴無伴者都能享受到愉悅的福份喔！趕快跟著本網來看看你的主星有沒有上榜吧。

【讀文小提醒】

1、以下內容請參考紫微斗數命宮主星，可點擊【紫微命盤免費算】查詢。

2、命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

5種命格的人桃花最旺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

命宮有廉貞

感情運表現亮眼，單身者桃花豔遇多。此年時常會有被愛的感覺，可因個人魅力而獲得較多關注與尊重；有伴者與另一半感情有望推進到下一步，多提醒自己互相欣賞對方優點，恩愛程度會很快提升。

命宮有天府

愛情運不錯，感情方面會迎來新開始。有伴者會在平淡之中，收穫穩定的幸福；對單身朋友來說，此年既有開展新戀情的機遇，也有與過往舊愛重燃激情的可能，若能放下過去的成見或芥蒂，將有重修舊好的機會。

同場加映：別等錯過了才來珍惜！願意和你同甘共苦的5大星座 水象全上榜！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

命宮有武曲

愛情交好運、異性魅力散發的年份。單身者風趣幽默、大方得體的一面會突顯，這種積極向上的社交形象會為你吸引到不少優質桃花；有伴侶的人在感情方面只要用心經營，即使出現爭端，也會化為感情升溫的催化劑。

命宮有天相

感情運順暢，保持平常心，對愛情方面的期待多能得償所願。此年將從心儀之人身上獲得感情的回饋，讓你增添不少幸福感。單身朋友易遇志同道合者，有伴者也能得到另一半的認同與支持。

同場加映：超準愛情心測！新一年，你們會復合嗎？8問題看成功機會有多大（點擊放大開始心測）▼▼▼

+ 17

命宮有天同

感情運走高，戀愛能量變強。單身者在此年與異性相處之時的狀態很好，情緒穩定，目光長遠，適合發展一段穩定感情；有伴者多對另一半展現柔情似水一面，可不費吹灰之力的解決「相愛容易相處難」的問題。

延伸閱讀：

【姻緣紅線】你的正緣幾歲會出現？

【姓名合盤】他是你的靈魂伴侶？兩人有未來？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」