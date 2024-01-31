5大容易暈船性格特質：錯把承諾當安全感　1壞習慣令形象直線插水

在一段感情還未確定關係之前，其中一方就已經被迷得神魂顛倒，沉浸在單戀的愛情中無法自拔，這也就是所謂的暈船。



容易暈船的人並非說是一見鍾情或者專情、深情，而是常因為一些自己內心的小劇場陷入粉紅泡泡當中，在感情中常是辛苦付出的那個人。

以下盤點5大「容易暈船的特質」，經常暈船的朋友們，快來看看自己中了幾項！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5大容易暈船特質

1. 嚴重分離焦慮

大家有曾經在分別時產生強烈的焦慮感嗎？或者說是一陣難過情緒湧上心頭，其實這就是容易暈船的人會有的特質，他們經常在雙方分開後，即使對方沒有做什麼，也會開始懷疑、擔心，甚至是腦補一些沒有發生過的事，這樣一來除了會讓對方覺得壓力山大以外，自己也非常痛苦。

2. 喜歡要求對方給予承諾

不知道大家對於承諾這件事怎麼看？容易暈船的人就非常依賴承諾，甚至把承諾當成安全感所在，時不時就向對方討要各種承諾，承諾與異性保持距離、承諾只愛自己一個人等，但事實上承諾本身根本就沒有說服力，很多人還不是打著這個名號在外拈花惹草，完全就只是為了打發走對方而已。

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3. 缺乏自信

面對自己喜歡的人時，難免都會對自己沒自信，不過這種狀況在容易暈船的人身上特別明顯，由於雙方還未確定關係，所以當然會擔心有更好的人取代自己，這時他們就會開始產生與其他人比較的心理，別人的腿比我長、身材比我好，習慣去放大自己的缺點，漸漸地就會對自己越來越沒自信。

4. 對方情緒＞自己情緒

天生敏感、同理心強的人也比較容易暈船，只要對方稍微不開心，就會下意識覺得是自己做錯事，開始不停的道歉、認錯，除此之外他們也不會將自己的負面情緒帶給對方，即使心情低落、沮喪，但表現出來總是開心的那一面，只能說面對喜歡的人，他們根本不會在意自己快不快樂，完全就把心思全部都放在對方身上。

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5. 控制欲太強

缺乏安全感的人通常控制欲都很強，從容易暈船的人身上就能非常明顯的感受出來，一來他們在心裡早就默默認定對方是自己的人，不免產生想要控制的衝動，二來也因為雙方根本沒有確定關係，所以也會擔心跑去找其他人，這樣下來真的會讓對方覺得很莫名其妙，嚴重一點可能就是不尊重而且侵犯到人家的隱私。

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