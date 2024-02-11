超準愛情心測！新一年，你們會復合嗎？8問題看成功機會有多大

分手後是否復合是一個複雜而敏感的問題，涉及到許多情感和決策因素。很多人在分手後會有一段時間的思念和回憶，可能會考慮是否重新開始一段感情。但是，是否適合復合並不僅僅取決於對彼此的感情，還需要考慮到雙方之間的交流、問題解決能力、共同興趣和目標等方面。



為了幫助你更好地評估是否適合復合，我們設計了一個復合指數測試，通過一系列問題來評估你們的復合可能性。請根據自己的實際情況進行選擇，並記錄下你每道題選擇的答案。

情侶復合指數測試（點擊放大開始心測）▼▼▼

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測試題：

你們在分手後是否有過對彼此的思念和回憶？

A. 是的，我們經常想起對方的好

B. 有時會偶爾想起對方

C. 不太會想起對方

你們是否仍然保持聯繫？

A. 是的，我們經常保持聯繫

B. 有時會聯繫，但不是很頻繁

C. 很少或幾乎沒有聯繫

你們是否能夠坦誠地交流和解決問題？

A. 是的，我們能夠坦誠地交流和解決問題

B. 有時會遇到一些交流困難

C. 我們很難坦誠地交流和解決問題

你們是否對對方的改變和成長感到欣賞？

A. 是的，我們彼此欣賞對方的成長

B. 有時會欣賞對方的改變和成長

C. 不太欣賞對方的改變和成長

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你們是否還有共同的興趣和目標？

A. 是的，我們有很多共同的興趣和目標

B. 有一些共同的興趣和目標

C. 我們幾乎沒有共同的興趣和目標

你們是否能夠相互支持和理解？

A. 是的，我們能夠相互支持和理解

B. 有時會遇到一些互相不理解的情況

C. 我們很難相互支持和理解

你們是否對復合持有積極的態度？

A. 是的，我們都對復合持有積極的態度

B. 有時會對復合持有猶豫不決的態度

C. 我們不太願意復合

你們是否已經做好準備重新開始一段感情？

A. 是的，我們已經準備好重新開始一段感情

B. 有一些猶豫和不確定的情況

C. 我們不打算重新開始一段感情

A-3分， B-2分， C-1分

把每道題的得分相加！



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分數解析

8-16分：

復合指數低，可能不適合復合。你們之間可能存在較大的問題和矛盾，復合可能會帶來更多的困擾和糾紛。得分在這個範圍內意味着你們在分手後並沒有對彼此有太多的思念和回憶，也很少保持聯繫。你們可能在交流和解決問題上遇到一些困難，難以坦誠地交流。此外，你們對彼此的改變和成長也缺乏欣賞，可能已經失去了共同的興趣和目標。相互支持和理解也是個問題，而且對於復合持有消極的態度。在做好重新開始一段感情的準備方面，你們也不太積極。綜合來看，復合的可能性相對較低。

17-24分：

復合指數中等，需要進一步考慮。你們之間可能存在一些分歧和障礙，復合需要慎重考慮，可能需要更多的時間和努力來解決問題。得分在這個範圍內意味着你們對彼此的思念和回憶有所保留，也有一定程度的聯繫。在交流和解決問題方面，可能會遇到一些困難，但並不是無法克服的。你們對彼此的改變和成長可能有所欣賞，儘管不是完全一致。還存在一些共同的興趣和目標，但可能不是很多。在相互支持和理解方面，也有一些困難。對於復合持有的態度有些猶豫和不確定。需要進一步考慮和努力，可能需要更多的交流和解決問題的努力。

25-32分：

復合指數高，適合復合。你們之間的聯繫和理解較好，復合有較大的可能性成功，可以考慮重新開始一段感情。得分在這個範圍內意味着你們在分手後仍然保持了一定的思念和回憶，經常保持聯繫。在交流和解決問題方面，能夠坦誠地交流和解決問題。對彼此的改變和成長有一定的欣賞。還有一些共同的興趣和目標。在相互支持和理解方面，能夠相互支持和理解。對於復合持有積極的態度，已經做好了重新開始一段感情的準備。綜合來看，復合的可能性較高，但仍然需要謹慎考慮，並在重新開始之前充分溝通和解決問題。

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