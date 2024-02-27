脫單｜快30歲還是A0？母胎單身者的5大特質：想太多斷送自身幸福

雖然現在網路發達，社交軟體這麼多，但越來越多人長期單身，甚至在交友軟體「Omi」對1千多名使用者調查問卷發現，超過一半的使用者都是「母胎單身」。



其中更不乏在大眾眼中條件不錯的人，許多人一直無法脫單，除了沒有遇到「對的人」，更多可能是因為以下5個原因所導致。

母胎單身的5大特質，一直脫不了單的人都不是無辜的！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 過於被動

很多長期單身或母胎單身者，或多或少都有點缺乏自信，覺得自己長得不夠好看、身材差等，因而畏手畏腳、無法自然展現自己，更會因為覺得自己沒有魅力，而不敢積極表明心意或回應對方，也因為表現過於被動，容易讓追求者誤會覺得「被拒絕」而放棄，導致本來有機會展開的戀情無疾而終。

2. 懶得花時間認識人

不少長時間單身的人，因為很習慣了單身的生活，每次別人要幫忙介紹對象或是被邀請參加聯誼活動，一想到要打扮、要花時間社交，就覺得麻煩想放棄，但如果連能認識新朋友的機會都沒有，又如何能遇到喜歡的對象？

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3. 容易慌張、不擅聊天

許多單身時間較長的人，因為生活模式過於固定，越來越少參加需要認識新朋友的聚會，慢慢地只習慣跟熟悉的人相處，當遇到不太熟識的人時，在互動時容易緊張，聊天時更因爲緊張而顯得不知所措、影響話題延續，就會讓對方感到不自在或尷尬而漸漸遠離。

4. 擇偶條件太嚴苛

每個人心中對於另一半多多少少都會有所想像，因而有一套擇偶條件，但不管是對外貌、經濟或性格，若是追求的條件太嚴苛，不僅很難遇到滿意的對象，若因對方沒有滿足所有「設定條件」就直接拒絕接觸，更會讓你因此錯失不少機會。

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5. 過度憂慮

也有不少人很容易想東想西、顧慮太多，在戀情八字都還沒有一撇，甚至都還沒接觸對方幾次，就已經先開始想著跟對方在一起的樣子、如果約會了不喜歡該怎麼辦，或是如果對方不喜歡自己、失敗了好丟臉等，而不敢表現出自己真實情緒或積極主動回應對方，或許一場美好的戀情就毀在你的「自尋煩惱」裡。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】