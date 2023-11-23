10個感情不順的女士面相　太陽穴凹陷情路崎嶇　這種嘴唇註定單身

桃花薄弱、人際關係不好，相信是許多人揮之不去的夢靨，明明長得也沒有多差，個性也很好，為什麼總是在愛情前差臨門一腳？



以下公開容易單身、缺桃花的女性面相，也許稍稍調整就能打破單身魔咒！

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雙眼距離過寬或過窄

雙眼的距離被認為可以反映人的觀察力和理解力。距離過寬或過窄可能表示觀察力或理解力不足，容易看錯人，也會在人際互動中產生障礙，影響桃花運。

顴骨過高

頰骨的高度在面相學中被認為可以反映人的力量和魄力。顴骨過高代表事業心重，個性也衝動，容易與伴侶有口角，即便走入婚姻，可能夫妻感情也不太融洽。

眉頭過分接近或遠離

眉毛的形狀和位置可以反映人的性格和運勢。眉頭過分接近可能表示性格內向，而過分遠離則可能表示性格孤僻，這些都可能影響到桃花運。

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雙眉過於稀疏

在面相學中，眉毛被視為與人的情感和人際關係有關。若眉毛過於稀疏，可能暗示著對人冷漠、感情運勢薄弱，缺乏吸引他人的緣分。

嘴唇薄且無色

在面相學中，嘴唇的厚薄和顏色象徵著個人的情感狀況。嘴唇薄且無色可能意味著情感生活平淡、說話不留情面，難以吸引他人，導致桃花運和緣分稀少。

眼睛小且無神

眼睛被認為是窗戶的靈魂，它們的大小和神采可以反映出一個人的自信和吸引力。眼睛小且無神可能意味著缺乏魅力和自信，從而影響桃花運和緣分。

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鼻子過小或偏扁

鼻子在面相學中代表財運和社會地位。鼻子過小或偏扁可能表示社會地位低下或財運不佳，同時也對於自己不夠有自信，交友與桃花亦會因此受到影響。

鼻子過挺、有節

有這種鼻子特徵的人個性倔強、好鬥且事業心強，容易與異性有紛爭。

太陽穴凹陷

在面相學中，太陽穴又稱「夫妻宮」，若太陽穴凹陷、無光，婚姻與感情路必然崎嶇。

下巴尖細或過小

下巴過尖的人容易對伴侶有很多的抱怨，也不在意別人的想法，當然容易和對方時常有紛爭。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】