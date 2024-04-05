嫁女餅攻略2024｜4個需知習俗：邊個買/派？何謂「派雙扁」？

嫁女餅攻略｜在傳統婚禮中，都會派發嫁女餅，向親友們報喜，同時分享福氣。不過，在派嫁女餅之前，原來都有著不少傳統的學問需要跟隨。以下整理其中4個嫁女餅的攻略，到底要邊個買？邊個派？以及派多少個呢？



嫁女餅攻略1. 分享時需「派雙扁」

嫁女餅一般為中式唐餅，包括皮蛋酥、紅綾、黃綾、白綾、欖仁合桃酥及蓮蓉雞蛋糕等，均有著不同的意思。在派發的時候，需注意數量應為雙數，以四式（一盒4個）、六式（一盒6個）和八式（一盒8個）為主，並依長幼親疏來定，但隨時代轉變，現時的都較隨意。

嫁女餅攻略1. 分享時需「派雙扁」(IG@imlmelo)

嫁女餅攻略2.邊個買？由男家還女家購買？邊個派？

不是所有人都會收到嫁女餅！嫁女餅通常邊個買？一般只是女家向親友派發，不過並非由女家購買，為男方過大禮時的聘禮之一，因此需由男家購買。若家中有年長的長輩，男方為表誠意，都會特別購買「太婆餅」，外形較嫁女餅大，一般以小麥粉、白蓮蓉和砂糖製成，或有伍仁餡味，讓不少吃太甜的長輩，都能感受到嫁喜的幸福感。

嫁女餅攻略2. 由男家還女家購買？(倪晨曦Facebook)

嫁女餅攻略3. 幾時派？這儀式後才能派！

不少人或都想知道，求婚後何時才派嫁女餅？正如上述所言，嫁女餅為男方過大禮時的聘禮，因此需在過大禮後才派發，而這個習俗一般在婚前3個月內進行，因此嫁女餅通常都會在這時段內派發。

嫁女餅攻略3. 這儀式後才能派！(IG@ghlchan)

嫁女餅攻略4. 新娘不可吃嫁女餅！

嫁女餅數量一般由女家預算親友人數，再轉告男方數目，不過若然預算過多，新娘也不能自行吃掉嫁女餅！因為這樣象徵會把自己的福氣吃光，感覺不太吉利，因此傳統上如果想婚姻幸福的話，建議避免進食。