婚展2024｜2月香港結婚節暨婚紗展開鑼：限時婚嫁/婚攝/餅卡優惠

婚展2024｜農曆新年未過，想為新一年更添喜慶與意頭，當然要沾一沾喜事的福氣！對於準備結婚的準新人們，行逛婚展更是能夠一解困惑，能夠一次過收獲訂婚、婚紗照、籌備婚禮等等結婚資訊，想知道今個婚紗展的必去重點？《01女生》已為你精選好以下資訊，助你達成最夢幻的婚禮！



灣仔會展每年都會呈獻四個全港規模最大的結婚節，今次2月婚展為龍年首個大型結婚節，當中匯聚中、港、日、韓、台等地的婚禮專家，逾百攤位以提供最齊全的結婚資訊，由婚紗拍攝、婚宴場地、珠寶金飾、餅卡、 回禮等結婚事項通通都有，可算是全方位包辦你的婚禮。

第113屆香港結婚節暨2月婚紗展 詳細資料



日期：2024年2月16至18日

時間：中午12時至晚上8時

展覽地點：灣仔會展1號館

入場費：每位港幣$20



2月香港結婚節暨婚紗展開鑼！（wedding-show.com.hk）

2月婚展2024｜重點1. 八大展區提供超齊全婚禮資訊

既然是龍年首個大型結婚節，場內亦分成八大展館，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都有，絕對是準新人搜羅學習的好地方。

2月婚展2024｜重點1. 八大展區提供超齊全婚禮資訊（wedding-show.com.hk）

自從開關後，不少新人都會選擇海外婚禮，不單因為景觀選擇多，價錢收費亦較傳統婚禮低，既浪漫又實際。而場內亦設有海外展區，由海外婚禮、海外攝影到蜜月旅遊，都有相應優惠與套餐，有興趣的就絕對不要錯過了。

2月婚展2024｜重點2. 專家駐場舞台 免費婚禮貼士

若然只對結婚有初步概念的話，不妨前往場內舞台，好好與另一半做足功課，先蒐集好婚禮資訊與婚禮貼士。舞台節目豐富，有心理學專家John Leung梁駿先生分享婚前兩性溝通、註冊營養師以及澳洲運動營養師 Dominic Kwong教婚前減肥秘笈，以健康又安全的「階段式」減磅、玄學專家趙振鴻師傅講解結婚擇日、新婚風水注意事項等等。

如果行逛得七七八八，舞台亦有熱情拉丁舞表演以及有胡鴻鈞HubertWu 、Hana菊梓喬 、戴祖儀Joey與Oscar涂毓麟一眾歌手為大家獻唱情歌。

2月婚展2024｜重點3. 婚展限定優惠 餅卡優惠78折起

除了一眾婚禮貼士、資訊，只要購票入場即送「春日戀人」福袋，福袋禮品包括pHisoderm同Barrier Repair 護膚品等，而隨場刊附送的《嫁囍萬利券》，更能享有場內不少驚喜折扣優惠，例如婚嫁珠寶、婚宴場地等優惠。

2月婚展2024｜重點3. 婚展限定優惠（IG@hkweddingfair）

最受新人熱捧與關注的餅卡優惠，即日購買更享有低至78折，當中包括首次推出的Paul Lafayet、香港榮華、恆香等。

2月婚展2024｜重點3. 婚展餅卡優惠78折起（IG@hkweddingfair）

若消費後，亦有相應獎賞！憑即日於會場內消費超過HK$3,800的發票 (單一發票計)，即可參加雙重消費大抽獎，有機會贏取旅遊禮券(價值HK$15,000)、Apple MacBook Pro M3 14” 512GB (價值HK$12,999)、Leica SOFORT 2 即影即有相機（連相紙）(價值HK$4,380)、DJI Osmo Pocket 3 雲台相機(價值HK$3,799)等豐富獎賞。

2月婚展2024｜重點4. DIY工作坊打造福氣

逛好買好後，當然要好好寵愛自己，只需要登記成為《新婚會iWedding Club》會員，即有機會參與 DIY工作坊，包括保鮮花玻璃樽燈工作坊、乾花碳酸浴鹽工作坊、心形茶蠟蠟燭工作坊、酒精畫工作坊、御守工作坊及免費擇吉日服務等，與另一半創造甜蜜回憶。