過千萬人找ofo退按金　網民：這輩子排過最長的隊

內地共享單車巨頭之一ofo資金鏈斷裂的傳聞不絕於耳，市場不斷傳出ofo四處「撲水」的消息。17日（周一）上千名ofo用戶前往北京總部要求退還按金後，ofo緊急發布新政策，稱會根據申請順序進行審核，線下申請與線上申請並無區別。 沒想到該政策出來後，至18日（周二）晚上竟發展至逾千萬人申請線上退款。

近日有大量ofo用戶前往北京總部要求退還按金。（視覺中國）

據報道，至18日上午11點多，在ofo的手機應用程式上排隊退還按金的用戶已超過730萬人；至下午5點半，人數增至接近970萬；至晚上8點半左右，隊伍突破了1000萬大關。申請退按金的用戶人數眾多，還一度導致ofo的系統崩潰，下午3點左右，數十個網友稱應用程式一直顯示網絡異常。有網民說：「這是我這輩子排過最長的隊了！」

由於申請退按金的用戶人數眾多，一度導致ofo的系統顯示為「網絡異常」。（網絡圖片）

目前ofo用戶按金主要分99元（人民幣，下同）與199元兩種。如果以每名用戶99元計算，ofo需退還按金總額近10億元；若以每名用戶199元計算，ofo需要退還的按金更高達近20億元。

消息稱ofo早前已負債近65億元

不少人關心ofo能否向全部申請退還按金的用戶退款的問題。工商信息顯示，今年2月5日和2月12日，ofo前後兩次將其資產共享單車作為抵押物，分別向阿里借款5億元和12.66億元。隨後，ofo於3月宣布獲得E2-1輪8.66億美元（約為59.72億人民幣，包含向阿里的17.7億元借款）融資，此後再無融資消息傳出。

然而，騰訊科技此前引用不具名人士消息稱，ofo每月的工資和運維等支出、以及維持流出的按金合計需4至5億元。這也就意味著，上述融資只夠ofo支撐10個月左右。然而，ofo除了維持基本開支，還需要支付大量欠款。今年10月，內媒《界面新聞》稱，收到一份約半年前ofo的負債表，顯示彼時ofo整體負債為64.96億元，其中，用戶按金為36.5億元，供應鏈為10.2億元。此外，由於欠款問題，ofo更與多個供應商起糾紛，被列為逾20宗案件的「被執行人」，涉及金額超過5360萬元。

（《每日經濟新聞》）