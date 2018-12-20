【打虎】內幕交易勁賺1.6億元　貴州前副省長王曉光一審認罪悔罪

重慶中院在周四（20日）一審公開開庭審理貴州省前副省長王曉光涉嫌受賄、貪污及內幕交易案。王曉光當庭表示認罪悔罪，法院將擇期宣判。

王曉光被指控在1998年至2017年期間，先後利用其擔任貴陽市烏當區政府區長、區委書記、貴陽市副市長、貴陽市委秘書長、遵義市委副書記、遵義市副市長、代市長、市長、六盤水市委書記、遵義市委書記及貴州省委常委等職務上的便利，以及利用其職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在解決股權轉讓遺留問題、承攬工程項目、撥付工程款和職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過其近親屬非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合4870萬元（人民幣．下同）

王曉光當庭認罪悔罪。（重慶中院）

此外，王曉光在1999年至2000年期間，利用其擔任貴陽市烏當區政府區長職務上的便利，虛構項目，違規獲取15.11畝荒坡地的土地使用權預登記，後採取由政府下屬單位先回購再出讓給其他公司的手段，非法獲取土地補償款500萬元。

王曉光又在2009年8月至2016年2月期間，利用其職務便利、工作關係知悉或從他人處非法獲取的內幕訊息，直接或指使其親屬在內幕訊息敏感期內買入相關股票，累計成交金額4.9億元，盈利共計超過1.6億元。

據資料顯示在王曉光之前，安徽省兩位原副省長也和內幕交易有牽連，分別是陳樹隆和周春雨。

（重慶中院）