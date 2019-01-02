【習近平對台講話．分析】大陸啓動兩岸統一進程

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今日（1月2日）在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發表對台重要講話，提到要探索「兩制」台灣方案，又稱「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。 這篇講話可以視為大陸宣告啓動兩岸統一進程，預計各種制度性安排會陸續出爐，如同在80年代大陸成立香港基本法起草委員會及基本法諮詢委員會等，為香港回歸後實行「一國兩制」作準備。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會1月2日在北京舉行。（新華社）

習近平其實並非第一次在兩岸政策上提出「一國兩制」方針。例如早在2014年，他就在會見台灣統派團體時提出「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針。如今習近平明確重申以「一國兩制」為兩岸和平統一藍圖，提出要探索「一國兩制」的台灣方案，可視為這方面的兩岸政策落到實處，由「一國兩制」方針朝「一國兩制的台灣方案」邁進，而非僅停留在空喊口號的階段。

「一國兩制」的台灣方案其實早有先例，並非新鮮事物。「一國兩制」雖然首先實行於香港及澳門，不過追溯歷史起源，「一國兩制」最早其實是由鄧小平在1980年代提出以解決兩岸分裂問題的方案。鄧小平當時提出台灣版的「一國兩制」時就甚至表示台灣可以保留軍隊。當然，這不表示今天大陸會接受這個安排，但這顯示出「一國兩制」的概念本身就充滿著靈活性，可按不同地區的不同需要來實行。

料大陸加強與台灣社會及地方政府交流

雖然大陸尚未公布「一國兩制」的台灣方案的實際內容，不過參考習近平的講話內容以及近年來大陸的對台政策，大概可以預計到大陸啓動兩岸統一進程發展的方向。首先，習近平提到要「推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場……兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通」。去年起大陸實施「31條惠台措施」，給予台資企業及民眾同等待遇，台灣的金門又成功從福建晉江引水，台北繼續與上海舉行「雙城論壇」以促進經貿合作，這都呼應了習近平提出的方向。

在去年的台北上海雙城論壇，在台北市長柯文哲（後中）、台北市副市長鄧家基（後右）與上海市常務副市長周波（後左）的見證下，雙方代表簽署3項備忘錄。（中央社）

眾所周知，自蔡英文政府上台後因其傾向台獨的立場而使兩岸關係轉差，兩岸政府高層間的交流合作幾近中斷。大陸的方向明顯是要加強與台灣社會及地方政府的聯繫，在經貿等方面獲取台灣民心，避免因為與蔡英文政府的衝突而阻礙兩岸統一進程。

其次，習近平在講話裏又倡議，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。這番話顯示大陸會在促進統一進程期間擴大對台的交流制度。國民黨在早前的九合一選舉中成功翻身，在全台22縣市中拿下15縣市，在國民黨主導地方政府的情況下，大陸或會藉機擴大與台灣地方政府的接觸面，例如與支持「九二共識」的藍營縣市長，以及認同「兩岸一家親」的台北市長柯文哲加強交流等等。大陸也可能會提升現有國共溝通機制的層次，例如「國共論壇」設常務辦公室等等。

去年在金門舉行的通水儀式。（網絡圖片）

在不觸及重大制度層面的情況下加強融合

最後，習近平稱「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化」。這顯示大陸也有意推動兩岸在不觸及重大制度層面的情況下加強融合。由於不觸及制度層面，爭議會較少，這方面的措施預料會更容易施行。金門、馬祖和福建的融合可謂最佳示範，金門、馬祖與福建沿海地區早於2001年開通海上客、貨運航線，福建向金門供水工程更於去年正式通水。由於金門與福建晉江圍頭村融合良好，圍頭村更成了「兩岸通婚第一村」，結合了多對兩岸夫妻。