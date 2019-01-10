涉受賄、搞權色交易　甘肅武威前女副市長姜保紅被「雙開」

內地過去不少官員都因涉及權色交易而「落馬」，不過總是以男官員為主。據甘肅省紀委監委消息，武威市前女副市長姜保紅近日因搞權色交易、受賄等案情而被「雙開」。 而一手提拔姜保紅的武威原市委書記火榮貴，今日也被通報「雙開」，並移送檢察機關依法審查起訴。在對他的通報中，也提到「搞權色交易」。

姜保紅與老上級火榮貴同日被「雙開」。（網上圖片）

據甘肅省紀委監委消息，武威市政府前副市長姜保紅嚴重違紀違法一案已完成調查，姜保紅被指在任武威市招商局長、發改委主任、副市長期間，嚴重違反政治紀律和政治規矩，搞政治攀附，參與團團夥夥，撈取政治資本和經濟利益，嚴重破壞任職地方的政治生態；對抗組織審查，偽造證據，轉移隱匿違紀違法所得。

調查指出，姜保紅違反中央八項規定精神，多次參與超標準接待；多次出入私人會所，接受高檔宴請。違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；不如實報告個人外出去向；利用職務便利為請託人職務晉升提供幫助。違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮金；搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益。違反生活紀律。利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額巨大，涉嫌受賄犯罪。

經甘肅省紀委常委會會議暨省監委委務會審議，並報甘肅省委批准，近日決定給予姜保紅開除黨籍、開除公職處分，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理。

不過，姜保紅被「雙開」的消息公布後，不少網民卻「錯重點」，紛紛表示姜保紅「挺漂亮的，五官端正非常標準」。