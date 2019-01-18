【觀察】華為有難？　任正非說：穩紮穩打

中國電訊巨頭華為近期處在風口浪尖，外界對其營運狀況的負面猜測接踵而至。華為創始人任正非則一改過去的低調作風，接連接受了中外傳媒的訪問。 任正非表示，華為其實並沒有遭遇多大困難，並指出今年的收入增長速度可能會放緩，預估不會超過20%。這一席話無非是向社會傳遞一種信心，亦同時讓公眾釋懷：面對多方圍堵，對華為影響不算大。

任正非近日一改過去的低調作風，連番接受了中外傳媒的訪問。（美聯社）

從1988年創立華為以來，任正非一直不事張揚、謹言慎行，這也成了華為重要的價值信念。去年11月26日，任正非並未出現在中國官方公布的「改革開放傑出貢獻人物」名單上，這引起外界好奇，但不難猜測與華為擔心落入西方的口實有關。

應美國方面要求，任正非之女、華為高管孟晚舟去年12月被加拿大警方扣留。（視覺中國） 在西方國家，有聲音將任正非的從軍經歷和黨員身份放大，揣測華為有軍方背景，進而以維護國家安全為由，限制華為參與某些項目的建設。對於海外營收佔據半壁江山的華為而言，並不擔心技術、價格與服務等市場競爭，外國政府施加的政治壓力才是最大的風險。 在華為高管孟晚舟去年12月1日被加拿大扣留後，其父任正非選擇沉默一個多月，靜候加方司法處理的進程。直到本周，他才高調露面發表看法，主要是破除社會對於華為營運狀況的擔憂和貶抑。事實上，對於大型企業，20%的年增長率已是很可觀的數字，也就是說，儘管受到一些國家的打壓和封殺，華為憑藉穩紮穩打的核心技術和經營戰略，所受影響並不如外面盛傳的那麼大。

華為遭遇西方國家聯合抵制，其5G設備遭多國全面禁用。（視覺中國）

正如任正非此次所指出的，華為在十幾年前就已為如今遇到的問題做足準備。這是因為華為一直處在西方的虎視眈眈下，掌握了夾縫中生存之道。今天的華為其實也是中國發展之寫照。由於西方國家的技術封鎖，華為只能自己研發，悶聲發展。然而當華為發展壯大時，西方又將其視為眼中釘，擔心威脅到他們的市場利益。當西方國家聯合起來抵制華為時，正正說明他們對華為產生了恐懼，於是各種「華為威脅論」甚囂塵上，緊接著的就是「華為崩潰論」。

在輿論步步緊逼下，任正非不得不放棄低調，出來澄清事實，給外界信心。他此番高調僅是要表明一個立場：穩紮穩打做自己的，不會被他人打亂自己的戰略規劃，且對自己的發展態勢也有清晰的認識，即增長不會超過20%。這就是華為，這也是中國。對於未來，正如金庸所言，「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」，以不變應萬變，華為不僅不會倒下，還會更強大。