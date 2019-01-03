任正非簽發華為2019年一號文件：網絡安全私隱保護為最高綱領

華為副董事長孟晚舟早前於加拿大被拘的風波震驚中外，但其父親華為創始人、行政總裁任正非始終未有就事件發聲。 華為近日向全體員工發出今年的一號文件，其簽發人正是任正非。任正非在文中提到，要把網絡安全私隱保護作為最高綱領，可信將成為客戶願買、敢買和政府接受、信任華為的基本條件。

華為近日向全體員工發出今年的一號文件，其簽發人正正就是任正非。（視覺中國/資料圖片）

任正非在文中指，要在每一個ICT基礎設施產品和解決方案中，都要融入安全性、韌性、隱私性、可靠性和可用性等關鍵內容。他要求員工轉變觀念，追求打造可信的高質量產品，除了功能、特性的高質量，也包括產品開發到交付過程的高質量，要把可信作為第一優先級，放在功能、特性和進度之上。

任正非又指，華為要從最基礎的編碼質量做起，視高質量代碼為尊嚴和個人聲譽，形容「沒有高質量的代碼，可信的產品就是空中樓閣」。另外又要遵守過程的一致性，遵守適用的法律法規、遵循業界共識的標準、規範，確保規範到實現的一致性、代碼到二進制的一致性。

任正非指出，世界上過去有許多成功的公司都因不能適應變化而倒下，要適應外部變化，唯有自我進化，華為必須保持開放和持續變革。任正非又宣布，董事會已決定全面提升軟件工程能力與實踐將以變革的方式來開展，由輪值董事長徐直軍總負責，公司初始投入20億美元，計劃用5年時間，在ICT基礎設施領域實現為客戶打造可信的高質量產品的目標。