中國太空站飛行任務時間表出爐　今年啟動並將首次向國際開放合作

國產科幻電影《流浪地球》創下高票房記錄的同時，亦令全民對航太科技的關注度達到新高點。而在「航天熱潮」在內地興起之際，據中國載人航太工程辦公室4日介紹，中國太空站飛行任務將於今年啟動，並給出了具體的時間表。

2018珠海航展開幕，中國太空站核心艙首次亮相。（視覺中國）

飛行任務時間表出爐

根據時間表，今年6月，中國載人航太工程辦公室將與聯合國外空司聯合完成太空科學應用合作項目遴選工作，這將是中國航太史上第一次開放太空站供國際合作。同時還會抓緊新一代載人運載火箭、新一代載人飛船等專項預研項目的實施工作，開展載人月球探測方案研究論證，以及相關關鍵技術攻關，為載人探索開發地月空間奠定基礎。

而此前在2016年發射入軌的天宮二號平台目前運行穩定，正在組織開展在軌拓展試驗和載荷實驗，計劃在今年7月份之後受控離軌。

此外，太空站核心艙和執行發射任務的長征五號B運載火箭，正在研製生產，將於今年年底前進行發射場合練和首飛任務準備工作。

到2020年前後，中國太空站核心艙計劃發射，並預計到2022年太空站全站建成並投入運營，設計壽命10年，運行軌道高度340公里至450公里，可容納3名太空人同時在軌工作生活，輪換期間可容納6名太空人。

中國空間站構想圖。（解放日報）

中國太空站將支援太空科學等實驗

據專家介紹，太空站總體構型是三個艙段，由一個核心艙、兩個實驗艙組成，提供太空人生活和工作場所。實驗艙用於支援空間科學實驗、太空應用和太空技術實驗。太空站預留新艙段介面可拓展艙位，並支援外掛大型實驗。未來中國太空站將在太空生命科學與生物技術等8個研究方向、30多個研究主題上開展大規模的太空科學研究和應用。

作為中國「航太第一人」，現任中國載人航太工程辦公室副主任的楊利偉3日也表示，經25年努力，中國突破並掌握了天地往返、太空人出艙、交會對接三大基本技術，具備了建造太空站的能力。

（觀察者網）