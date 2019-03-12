【華為風波】中國駐波蘭大使：波蘭若封殺華為將損失85億歐元

美國多次呼籲盟友棄用華為，擔心中國政府會利用華為設備進行間諜活動。此前也有消息指，波蘭政府考慮在未來的5G建設中，將華為的設備排除在外。 對此，中國駐波蘭大使劉光源近日表示，「若波蘭放棄華為，將會對波蘭經濟帶來85億歐元（約合750億港幣）的損失。」他同時強調，中方不能接受任何針對中國特定企業出台的歧視性措施。

中國駐波蘭大使劉光源表示，中方不能接受任何針對中國特定企業出台的歧視性措施。（資料圖片/視覺中國）

據中國官媒《環球時報》12日報道，劉光源在接受該報專訪時談到關於華為在波蘭被抵制的傳聞。他表示，「現在波蘭方面還在研究、沒有做出最終決定。」劉光源還強調，華為對波蘭不構成任何威脅。「網絡安全是個技術問題，而不是政治問題。安全問題要用事實來說話。華為在波經營15年來，從未出現過任何安全問題，這些事實有目共睹。我們不能接受任何針對中國特定企業出台的歧視性措施。 」

劉光源又指出，華為在5G領域處於最領先地位，技術和性價比優勢突出，愈來愈多的歐洲國家也已經明確表態不禁止華為參與5G，「若波蘭放棄華為，將會對波蘭經濟帶來85億歐元的損失，波蘭民眾通信成本將上漲2倍以上，5G網絡建設進程將延遲2至3年，波蘭經濟數字化進程將落後於他國。」

今年是中國與波蘭建交70周年，劉光源認為，民心相通是兩國關係的根基。（資料圖片/視覺中國）

他認為，企圖以政治手段干預經濟行為，不但違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，也有違波100多年來追求的獨立自主的民族精神，同時，還會極大地打擊包括中資企業在內的全球化企業在波蘭的投資信心，損害多年來波蘭打造的良好營商環境形象。

今年是中國與波蘭建交70周年，在談到兩國關係時，劉光源稱，囿於各種歷史和現實原因，兩國民眾對彼此的了解仍較有限。部分波蘭朋友對中國的認識較片面，甚至停留在幾十年前。因此，民心相通是兩國關係的根基。「這是兩國關係經受時間考驗不斷向前發展的70年。」他並強調，「中波兩國之間不存在根本利益衝突。」

（環球時報）