【韓國瑜訪港】稱與王志民談「天南地北」　陸委會促說明釋疑慮

高雄市長韓國瑜周五（22日）到訪香港，當天下午意外現身西環，其後就進入中聯辦與中聯辦主任王志民會面及接受對方宴請。 韓國瑜周六（23日）離開香港前往下一站澳門前被追問會面內容，他表示與王志民「談得都非常融洽」。

韓國瑜坦言不知道過去台灣的市長有沒有被邀請到訪中聯辦，但此行就與王志民「談得都非常融洽」，內容更是包羅萬有，「個人過去工作的崗位上，人生的甘苦談，老婆、孩子，香港跟高雄的未來，像這些天南地北。」韓國瑜其後又表明，沒有與王志民談到台灣的發展或未來，「都沒有談得這麼敏感。」

韓國瑜到訪入中聯辦。（洪嘉徽攝）

韓國瑜表明，此時此刻他是要去「前線」不停為訂單衝刺及交朋友，對明年的台灣總統大選或國民黨黨內初選都沒有心思去仔細思考，「現在趕快把此行的目的、任務達成，才是我最主要的，盡可能賣東西、盡可能交朋友。」

對於香港民主派事後猛烈批評韓國瑜到訪中聯辦，韓國瑜強調會面內容沒有涉及香港的內部事務，「我們身為台灣一個高雄市長，不太適合來評論太多，我們自己要搞清楚自己的角色，很怕搞不清楚自己的角色，評論東、評論西。」而中聯辦則在事後發出簡短聲明，稱王志民向韓國瑜「介紹了香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步」。

中聯辦發布王志民與韓國瑜的合照。（中聯辦網頁）

陸委會盼高雄市府進一步說明

另一方面，台灣陸委會副主任邱垂正在周六回應指，依現行涉及港澳的相關法令，並無限制縣市首長在港澳和中共官員接觸，但強調涉及公權力的協商，甚至簽署協議則屬台灣中央政府的職權，依法必須獲得授權。邱垂正表示，高雄市政府事前並未將中聯辦列入行程，事後亦未公開，故引起外界諸多猜測，希望高雄市政府能進一步對外說明會面情形，以釋疑慮。

（綜合報道）