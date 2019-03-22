【韓國瑜抵港】迷一般的行蹤　行程屢更改　閉門見黃志祥、中聯辦

高雄市長韓國瑜今天訪港，行程可謂馬不停蹄，他在訪港前曾稱所有行程將會公開透明，但最終出現不少的閉門會面，行程亦多番出現改動，與原定的行程可謂大相逕庭，可謂「迷一般的行蹤」。 他於會展出席公開場合後，行程便不如預期，最終原來是與信和置業董事局主席黃志祥在一金鐘酒店見面，傍晚更前赴西環中聯辦大樓。

韓國瑜（左）於會展出席公開場合後，行程便不如預期，傍晚更前赴西環中聯辦大樓。（余俊亮攝）

韓國瑜今天早上10時許抵港，隨即出現首個不公開行程，就是與前來迎接他的政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光於機場貴賓室見面。其後，韓國瑜中午與林鄭月娥共晉午餐，會面同樣是閉門形式進行。

下午，韓國瑜原定出席中華出入口商會舉辦的友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會後，在會場接受傳媒聯合採訪，為時50分鐘，不過最終只有約10分鐘。

其後，韓國瑜原定於下午4時，到會展旁邊的中環廣場參觀，不過參觀行程出現不少波折。

最終，韓國瑜與黃志祥於金鐘港麗酒店作短暫會面，韓國瑜於會後回應傳媒指，香港與高雄之間應該多來多往，有商家對於高雄的農產品亦很有興趣，韓又感謝黃志祥向他介紹不同商家，形容今次除了收穫到情感的交流外，在商業貿易上亦有很大的突破。