【告別平成】新年號「令和」出自日本古籍　環時：第一次「脫中」

日本政府在周一（4月1日），正式公布了新年號為「令和」，並於5月1日正式採用。 據了解，「令和」出自日語詩歌總集《萬葉集》，也是日本自古使用年號以來，首次採用出自日本古籍的年號。中國官媒形容，這是日本年號第一次「脫中」。

日本公布新年號「令和」。環時形容，這是日本年號第一次「脫中」。（視覺中國）

「令和」是日本歷史上的第248個年號，也是日本首次使用日本古代典籍作為年號選取來源。此前日本所用年號均來源於中國古代典籍，如當前正在使用的「平成」年號來自中國《史記》「內平外成」及《尚書》「地平天成」之說；此前的「昭和」則來自於《尚書》中「百姓昭明，協和萬邦」之語；1868年的「明治」，則典出《易經》「聖人南面而聽天下，鄉明而治」。

因此，中國官媒《環球時報》在日本公布新年號後，即以「第一次『脫中』」為題報道，形容日本年號第一次「脫離中國」。

1989年明仁天皇即位，改元「平成」，來自中國《史記》「內平外成」及《尚書》「地平天成」之說。（資料圖片）

打破取自中國古籍的「傳統」

日本年號沒有明文規定一定要選用中國古籍，「令和」的出現，亦打破日本年號取自中國古籍的「傳統」。但原則上，年號的漢字必須有所典故、言之成理，所以被日本吸納、內化成傳統的漢學，自然就是最直接的「資料庫」，曾用作取材的典籍就有《尚書》、《易經》、《史記》、《漢書》以及其他史書和文選。