日本4月1日公布新年號　料政府避開「安久」方案

日本明仁天皇準備在4月30日退位，由皇太子德仁繼位，日本政府將於下周一（4月1日）公布新年號。 當地媒體之前報道，民間預測新年號的熱門為「安久」等，不過《朝日新聞》周五（29日）引述政府消息人士指，相信當局會避免使用「安久」等在坊間流傳的方案。

日本新年號：有工藝師精心製作以首相安倍晉三和內閣官房長官菅義偉為主題的五月人偶，並加上坊間預測新年號的牌子。（美聯社）

這次是日本時隔約200年後，再有在世天皇退位。皇太子德仁5月1日將即位成為新天皇。鑑於日本4月1日開始新財政年度，日本政府為了盡量減少對行政和電腦系統等造成影響，決定提前公布新年號。

日本制訂新年號的準則

《朝日新聞》引述數名政府相關消息人士透露，選定新年號程序有6個準則，包括為符合國民理想具優良涵義；由兩個漢字組成；容易書寫；容易讀；過去從未使用於年號或諡號；及不會用於一般日常生活，即未被廣泛使用。

報道指，鑑於「安久」等方案在民間年號預測中成為大熱，消息人士表示這與「用於日常生活」的準則不符，政府或會盡量迴避。惟報道也引述政府高層指，如果具有優良涵義，即使用於日常生活，也有可能基於綜合評價而獲選用。

日本新年號：日本明仁天皇（右）準備退位，由皇太子德仁（左）繼位。

內閣官房長官菅義偉將於當地時間下周一（4月1日）上午11時30分公布新年號，首相安倍晉三亦將發表講話。

當局考慮同日下午以英文傳真方式，通知與日本有邦交的195國駐日大使館，以及聯合國和歐盟駐日代表。