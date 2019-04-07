Netflix：大陸政府要控制媒體　短期內不進軍當地市場

美國串流影片平台Netflix近年深耕亞洲，積極在韓國與台灣開疆闢土，其首席產品總監（Chief Product Officer）彼得斯（Greg Peters）接受台媒專訪時表示，由於中國大陸政府想要控制媒體與傳播平台，Netflix近期內不會進入大陸市場。

Netflix首席產品總監（Chief Product Officer）彼得斯（Greg Peters）。（Netflix官網）

彼得斯表示，Netflix希望找到與觀眾共鳴的故事，提供各種類型的內容，無論是華語內容或與中國大陸、台灣團隊合作，或是打造日本動漫等等，最終目標都是走向全世界。

彼得斯又表示，Netflix願意做各種努力進入中國大陸市場，但一般認為大陸政府想要對媒體和傳播平台擁有控制權，因此Netflix近期內沒有進軍大陸的計劃。

有業界人士表示，目前中國大陸的消費者仍無法直接使用Netflix帳號，若是「翻牆」連上境外網站的虛擬私人網絡（VPN）或代理伺服器（proxy），往往會出現串流錯誤的訊息。

Netflix購入中國大陸科幻片《流浪地球》的全球播映版權。（資料圖片）

與愛奇藝合作 購入《流浪地球》播映版權

報道又指，不過Netflix仍嘗試敲開中國大陸的大門。2017年Netflix與大陸影音平台愛奇藝合作，讓部分作品透過愛奇藝在大陸播出，另一方面又購入科幻片《流浪地球》全球播映版權，將譯成28種語言，在超過190個國家和地區播放。

（中央社）