【華為風波】被美國列入貿易黑名單　新華社：打壓中國企業不光彩

美國總統特朗普（Donald Trump）近日簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商旗下產品，被視為是要為「封殺」華為鋪路。其後美國商務部就將華為及其68間附屬機構列入貿易黑名單，禁止未經批准下從美國企業獲得供應和技術。 中國官媒新華社周五（17日）就此發表時評，指美國打壓中國企業「很不光彩」，又強調「『限制』『封鎖』『排斥』從未阻擋住中國前進的腳步。」

美國政府15日接連宣布針對中國電信商華為的舉措。總統特朗普簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業。（路透社）

新華社評論開首先羅列了美國的「謬妄行徑」，指其一貫以衛道士姿態自稱是「自由貿易」「公平貿易」的「典範」，結果卻打著「安全」的幌子，公然設置貿易壁壘；一直強調自己是智慧財產權保護的捍衛者，重視「專利」，卻轉臉無端指責中國「盜竊知識產權」，視而不見中國科技創新和保護知識產權的努力。

評論稱，美國政府的自相矛盾、反復無常、出爾反爾，歸根到底是因其選擇的理念、推行的政策，逆世界潮流、歷史潮流、時代潮流，「早已是過時發黴的舊貨，自然漏洞百出。」

《環球網》報道指，華為公司總裁辦公室向員工發出內部信件，形容美國商務部將公司列入「實體清單」，是美國政府出於政治目的，持續打壓華為的最新一步。公司於多年前已有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面進行大量投入及準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大影響。（資料圖片/視覺中國）

評論續稱，美國此次將中國企業華為及其附屬公司等列入限制清單來說，損失最大，或是首當其衝受到損失的，有可能是美國企業。評論又引用華為的聲明指，「如果美國限制華為，只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備，在5G網路建設中落後於其他國家，最終傷害美國企業和消費者的利益。」

評論最後指出，美國對中國產品和企業封鎖的背後，是對中國創新實力不斷增強的戒備，但「限制」「封鎖」「排斥」對中國來說都是小小「插曲」，「從未阻擋住中國前進的腳步」，又認為這不過是「中國實力增強的磨刀石」。

（新華社）