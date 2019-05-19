中證監前主席劉士余涉嫌違紀違法　主動投案配合中紀委審查調查

中央紀委國家監委網站周日（19日）晚上11時通報：「中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。」
有消息指，中國證監會前主席劉士余落馬是因為銀行系統舊案，一年前被舉報。
中央紀委國家監委網站通報。（網站截圖）
俠客島在微博發文評論劉士余落馬。（微博截圖）
劉士余落馬的消息發布後，官媒《人民日報》海外版旗下公眾號俠客島隨即在微博上發文稱，「當年大罵A股『害人精』的劉主席，如今也成了『害人精』」，並配上一個「攤手」的表情符號。
劉士余突然落馬的消息也引發內地網民熱議：
「功過要分開衡量，劉對國內資本市場嚴厲監管工作成績應當肯定。」
「還是同志，問題不大。」
「他老人家當年提出的妖精理論至今感人至深。」
據資料顯示，劉士余1961年11月出生於江蘇灌雲，1987年開始先後在上海市經濟體制改革辦公室、國家經濟體制改革委員會工作。1994年起先後任職於中國建設銀行、中國人民銀行，2006年6月任中國人民銀行副行長。2014年10月任中國農業銀行黨委書記，2014年12月任中國農業銀行董事長。2016年2月20日，劉士余接替肖鋼擔任中國證監會主席。在接棒肖鋼後，劉士余發表了著名的「大鱷論」。
我到證監會後花了較長時間來了解資本市場亂像，開了眼界，很受震驚。這些行為披著合法的外衣，在資本市場巧取豪奪，殘忍地侵犯廣大投資者的權益。……在資本市場上，天使和魔鬼只有一念之差，金融家和資本大鱷只有半步之遙。……我反復強調的是，我是倡導我們基金行業的同事不要做野蠻人，不要做妖精，不要做害人精。……資本大鱷侵害中小投資者的賬要算的，我講的是行為，但你不能從行為就推定是某個人幹的。如果告訴你野蠻人是誰，妖精是誰，資本大鱷是誰，那下一步我還怎麼干活。
2019年1月26日，劉士余卸任中國證監會主席。（資料圖片）
劉士余今年1月被免去中證監黨委書記、主席職務，由工商銀行董事長易會滿接任。劉士余被調任中華全國供銷合作總社，出任黨組副書記、理事會主任。
劉士余並非首個落馬的內地金融系統高官，2017年4月，時任中國保監會主席的項俊波落馬，成為內地「一行三會」金融系統首位落馬的高官。
值得注意的是，官方通告指劉士余是「主動投案」，無論是他在銀行的履歷還是主政證監會，其仕途生涯任何一個階段的貪腐行為，都有可能再度掀起內地金融系統的反貪風暴，後續值得觀察。