中證監前主席劉士余涉嫌違紀違法　主動投案配合中紀委審查調查

我到證監會後花了較長時間來了解資本市場亂像，開了眼界，很受震驚。這些行為披著合法的外衣，在資本市場巧取豪奪，殘忍地侵犯廣大投資者的權益。……在資本市場上，天使和魔鬼只有一念之差，金融家和資本大鱷只有半步之遙。……我反復強調的是，我是倡導我們基金行業的同事不要做野蠻人，不要做妖精，不要做害人精。……資本大鱷侵害中小投資者的賬要算的，我講的是行為，但你不能從行為就推定是某個人幹的。如果告訴你野蠻人是誰，妖精是誰，資本大鱷是誰，那下一步我還怎麼干活。