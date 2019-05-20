劉士余被查　南京銀行「債市一姐戴娟案」傳為導火線

中央紀委國家監委網站周日（19日）晚上11時通報，中國證監會前主席劉士余被查。 內地財經自媒體「叩叩財訊」20日（周一）的報道引述一位接近劉士余的知情人士消息，指事涉南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案，案情或為劉士余被調查的導火線。

中央紀委國家監委網站周日（19日）晚上11時通報，中國證監會前主席劉士余被查。（資料圖片）

「叩叩財訊」報道指，2019年2月19日，一則有關南京銀行多人因債市案件被查的消息在市場中流傳。其後，2月20日，南京銀行發布公告稱，南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟、資金運營中心副總經理董文昭，以及南京銀行投資機構鑫元基金管理有限公司副總經理李雁三人，因個人原因，不能正常履職，從而側面應證了上述市場傳言。據財新報道稱，上述三人是於2月15日被南京市紀委帶走協助調查，此後便一直處於失聯中。

可以看見的巧合是，在「戴娟案」案發不到一個月前，在多次闢謠之後，劉士余於2019年1月26日正式宣布卸任證監會主席，調任中華全國供銷合作總社擔任黨組副書記、理事會主任。

接近劉士余的知情人士指，「戴娟等人與劉士余過從甚密，在戴娟等人被南京市紀委調查後，供出多條違法違規信息，其中部分重要線索指向了劉士余」。知情人士又透露，其後有關部門開始對剛剛履職中華全國供銷合作總社黨組副書記一職的劉士余進行調查。隨著「戴娟案」一案進展深入，深知難逃其咎的劉士余最終決定選擇「主動投案」。

報道則指來「戴娟案」的涉事原由實則是涉及到結構化產品的利益輸送。相關人士把結構化產品的次級賣給官員或相關利益人士，造成了利益輸送，從而形成貪腐。

戴娟有「債市一姐」之稱。（資料圖片）

「債市一姐」於南京銀行打滾20餘年

對於戴娟本人，其在債市可謂聲名赫赫，近年來更被尊稱為「債市一姐」。1997年剛剛畢業的戴娟加入了剛剛成立僅一年時間的南京銀行，並從此一直紮根於此，此後二十多年的時間裏，戴娟也從一個銀行新人歷任南京銀行資金運營中心總經理、金融市場部總經理、資產管理部總經理。

南京銀行是首批銀行間市場的債券交易者，素有「債券特色銀行」之稱，作為業內公認的「債券之王」，債券業務曾為該行貢獻了不菲收入。數據顯示，2007年底，南京銀行債券資產還只有29.58億元（人民幣，下同），至2009年達到43.09億元，包括同業票據等，其買入返售金融資產合計達到188.63億元，較2007年的61.55億元則增長了2倍多。此後更是一路高速增長，2010年至2013年，分別達到393.76億元、408.36億元、538.46億元、603.89億元。

2013年也是南京銀行的債券投資巔峰，當年年底，債券圈開始反腐。從2014年開始，南京銀行的債券投資在縮水，至2016年僅為21.90億元。

（叩叩財訊）