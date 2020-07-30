李登輝病逝｜不認同李光耀「亞洲價值」　李登輝：我死後民主還在

美國開國元勳富蘭克林嘗謂，「哪裡有自由，那裡就是我的祖國。」（林振東攝）

「混亂但自由的台灣，民主制度在李登輝之後還會永續經營；有秩序但沒自由的新加坡，李光耀的政治體制，將與其一起長眠地下。」 Samuel Huntington

有關「兩李」，美國政治學家、名著《文明衝突論》的作者Samuel Phillips Huntington嘗有「台灣混亂但自由，而民主制度在李登輝之後還會永續經營；新加坡有秩序但沒自由，而李光耀的政治體制，將與其一起長眠地下。」此一評價。

先於李登輝一步離去的新加坡國父李光耀，與李登輝份屬同輩，早年亦有互動情誼，兩者所領導的國家之處境更是不無相似之處。李光耀過世後，李登輝回憶，蔣經國對李光耀很是照顧——新加坡軍隊其時是由台灣訓練，即所謂「星光計劃」。然而縱使歷史上台灣與新加坡關係良好，但他也直言，李光耀與他「思想不一樣」。

李登輝生前謂李光耀所擁抱的「亞洲價值」，就是中國社會5,000年歷史中「皇帝制度要管到底」，一家族全家人都要管政治；李登輝認為最重要的是「自由民主」。談到與中國大陸的關係，李登輝更指「他是靠中國，但是我不愛靠中國，台灣應該靠自己站起來」。

作為蔣經國先生的接班人，李登輝曾與李光耀相善，但其後兩者愈走愈遠。（歷史照片）

李登輝所指涉的「亞洲價值」，有論者指出其為「亞洲式發展停滯」，「也就是中共不過是，中國5000年『膨大時間』之中，進步與退步的不斷循環的『螺旋』的一部分」——在李登輝眼中，新加坡正是處於彼等「進步與退步的循環」中之的「小中國」。論者認為，「台灣整個發展到了兩蔣時代，本來也是這個致命螺旋的一部分，但是李登輝徹底的改變了台灣的命運，而且安全的走向民主的執政輪替」。

道不同，不相為謀，中華民國前外長錢復接受訪問時曾指出，李光耀與李登輝是「相互競爭」之關係；「兩位李先生有次在台北會面，雙方你來我往，話題幾乎沒有交集，讓氣氛很尷尬」——李光耀「批評台灣太民主、太自由，讓李登輝不得不反駁」；李光耀對台灣的新聞自由十分有意見，曾在一次會面中直言「再這樣下去，你們國家早晚要倒楣」。錢復指，「也許李光耀說得對——對『朕即國家』的皇帝來說，新聞太自由不但『官不聊生』，連皇帝也要『倒楣』。台灣並不是這樣，整個國家是人民的，人民好得很。」

話雖如此，新加坡對李登輝來說，還是有特殊情感。李登輝就任總統期間，第一個外訪國家正是新加坡；當時李光耀以「台灣來的總統」來稱呼李登輝，李登輝則回以一句令新聞界很是傳頌的話，「我不滿意，但可以接受」。有論者認為，「其實一語道破了整個台灣後來的發展路徑」——「中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」。