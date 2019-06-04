內地多人赴緬相親遭判重刑　中國領館：彩禮可視為人口販賣證據

據中國駐緬甸曼德勒總領館網站6月1日通報指，該館領區近期接連發生多宗中國公民赴緬相親，卻因違反緬甸《婚姻法》被判重刑的案件，包括有人因未核實女方年齡，而被以「誘騙未成年女孩同居罪」判監10年；還有人因緬甸女方家長不同意婚事，卻執意與之交往，涉嫌誘騙緬甸女孩結婚被捕。 領館呼籲，中國公民行前務必做好相關功課，提前了解緬甸婚姻法律、法規，尊重當地風俗習慣，例如緬方家庭接受彩禮未必代表同意婚事，彩禮反而可視為人口販賣的證據，最終婚事不成反陷入牢獄之災。

總領館指出，在緬甸，金錢彩禮通常是法官判定拐賣人口的重要依據。（網上圖片）

領館消息指，該館發現網上流傳一些宣傳赴緬尋找女友的虛假短片，片中的緬甸姑娘溫柔、善良、勤勞，「結婚不收彩禮，幹活不惜力」，中國男生則只需要在旁休息，這類影片在一定程度上誤導了受眾。領館提醒，為避免牢獄之災，赴緬找女友的中國公民行前務必做好相關功課，合法、合規迎娶緬甸新娘。

領館指出，中國人赴緬結婚要了解和遵守緬甸公民與外國人結婚的法律，避免涉嫌人口拐賣；要準確核實女方身份資料，緬甸法定結婚年齡為18歲；必須保證當事人在自願的前提下交往，並徵得其家長同意；向縣級法院申請註冊結婚，成為合法夫妻；不要以為女方或其家庭接受金錢彩禮是認可交往的證據，金錢彩禮通常是法官判定拐賣人口的重要依據。

內地近期有多人赴緬相親遭判重刑。圖為緬甸街頭騎單車的女子。（視覺中國）

女方瞞報年齡 男子被判監10年

領館介紹赴緬甸相親卻遭判重刑的案例，指一名中國男子A赴緬尋找結婚對象，女方自稱已年滿18歲，但他未核實女方身份證，便向女方支付彩禮約合人民幣2萬元，將其作為結婚對象開始交往。由於緬甸涉外婚姻需向戶籍地執法部門申請，當地執法部門在核實女方身份時，發現女方實際年齡僅為15歲，遂將A男逮捕並以誘騙未成年女孩同居罪提起公訴立案調查，A男被判處10年有期徒刑。

另一名中國男子B經內地婚姻中介公司介紹，赴緬尋找結婚對象，緬籍女子在聽信中介關於「嫁到中國會過上富裕幸福生活」的說法後，同意與B男交往。不過這樁婚事沒有獲得女方家人認可，B男仍多次到訪女方家，執意與其交往，女孩親屬最後將此事報告村長，當地警方以涉嫌誘騙緬甸女孩結婚為由將B男抓捕，目前該案仍在審理中。

圖為緬甸街頭女子。（視覺中國）

男子經鄰居介紹赴緬相親 雙雙被捕

記者實際翻查報道發現，《新京報》去年11月就曾報道，江蘇一名男子林然（化名）聽信鄰居聲稱，緬甸有許多女孩是華裔，日常中文交流不成問題，而且相親辦婚禮均通過合法手續，受法律保護。加之鄰居的兒子也是在緬甸結識現在的妻子，林然便在鄰居陪同下趕赴緬甸相親。林母稱，兒子抵達後，與之相親的緬甸女孩曾打來視像電話，「電話中那個緬甸女孩還叫我們老兩口爸爸媽媽，姑娘不錯。」

林母很快按照兒子的要求將12萬元彩禮打入鄰居的銀行戶口，據她介紹，彩禮包括請客吃飯、上門提親、結婚登記及在民政局「打點」的所有開銷。其後兒子與女方就開始在緬甸商量婚禮和家具等事宜，「誰知道兒子在8月29日上午發了一句微信說『出問題了』，之後就再也聯繫不上。」林家透過律師協助查詢，從中國大使館獲悉林然及其鄰居因涉嫌販賣人口被緬甸警方控制，後經了解已立案並進入司法程序。