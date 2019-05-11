【全世界在找我】貴陽女騙千萬潛逃緬甸　拍抖音炫耀遭警識破斷正

貴陽一名涉嫌非法吸收公眾存款的張姓女子，潛逃緬甸期間竟發布抖音短片，炫耀稱「聽說全世界的人都在找我」。貴陽警方透過短片背景辨認出張女所在地，在緬甸警方配合下在當地賭場將張女抓獲。

貴陽女騙千萬後潛逃緬甸，拍抖音炫耀遭警識破斷正。（影片截圖）

貴陽白雲警方周六（10日）通報指出，張女等人自2016年4月以來，實施非法吸收公眾存款的違法活動，非法吸收資金逾1400萬元（人民幣．下同），受害者逾190人。

由於主犯張女在逃期間曾拍攝抖音短片叫囂：「Hello，寶寶們，聽說全世界的人都在找我是嗎？我在這，哈哈！」貴陽警方透過短片背景辨認出張女所在地為緬甸，加之張某前夫常與一緬甸人士聯繫。在緬甸警方配合下，張女於今年3月在當地賭場被抓獲。

目前，警方共抓獲涉案疑犯4名，案件正在進一步審理當中。事件在網絡引發熱議，有網民指女子「自尋死路」，「雖然你炫耀的樣子很欠揍，但是你戴手銬的樣子很狼狽呀」亦有人戲稱「這智商騙了1000多萬，我覺得我根本不如傻子」。

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