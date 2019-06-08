【習近平訪俄】王毅：釋放中俄深化互信協作共識牢不可破的信號

國家主席習近平周二（5日）至周五（8日）應邀訪問俄羅斯及出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。 外交部長王毅事後表示，習近平此行釋放一個明確信號，就是中俄深化互信協作的共識牢不可破，中國倡導互利共贏的信念堅不可摧，為大國關係確立穩定性，為全球發展注入新活力，為國際社會增添正能量。

王毅表示，得益於兩國元首密切交往和戰略引領，中俄關係近年取得長足發展，進入歷史最好時期。今次是習近平連任國家主席後首次訪問俄羅斯，最重要的政治成果是兩國元首簽署聯合聲明，宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。中俄關係已成功走出一條正確的大國、鄰國相處之道，並樹立相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係典範。

王毅表示，習近平此行釋放一個明確信號，就是中俄深化互信協作的共識牢不可破，中國倡導互利共贏的信念堅不可摧。（中新社）

王毅又提到，在當今大國關係中，中俄關係體現出最高水平的相互信任和戰略協作，成為維護世界和平安全的中流砥柱。中俄加強團結協作是着眼雙方長治久安和發展振興作出的戰略抉擇，是保持全球戰略穩定和國際力量對比均衡的現實需要，符合兩國和國際社會根本利益，不針對第三方，也絕不受第三方挑撥和干擾。

此外，王毅指習近平與俄羅斯總統普京及總理梅德韋傑夫進一步推動兩國發展戰略緊密對接、發展利益深層融合、民心民意親密交融。雙方將繼續展開共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接，相互支持共建「一帶一路」倡議和大歐亞夥伴關係倡議，協同促進地區一體化和區域經濟融合發展，並將繼續推進戰略性大項目，推動雙邊貿易額向2000億美元邁進。中俄兩國元首已共同見證經貿、能源、科技、航天、農業、教育等廣泛領域近30份雙邊合作文件的簽署。

至於第23屆聖彼得堡國際經濟論壇，王毅指其是各方共商世界經濟發展的重要平台，習近平在圍繞聯合國2030年可持續發展議程明確的經濟增長、社會發展、環境保護三大任務，系統闡述加強國際發展合作的倡議主張，一是堅持共商共建共享、二是堅持以人為本、三是堅持綠色發。王毅表示，各方都普遍認為，中國不搞本國優先的自私哲學，不搞你輸我贏的零和博弈，而是將自身發展寓於全球發展，在同各國良性互動中實現普惠共贏，將不斷為世界經濟提供市場、添加動力、創造機遇。

習近平在第23屆聖彼得堡國際經濟論壇上發表演講。（中新社）

王毅在最後強調，今年是中華人民共和國成立70周年，但放眼當今寰宇，不確定不穩定因素明顯增多，故中國外交的征程不會風平浪靜。中國會始終站在歷史前進的正確一邊，始終站在絕大多數國家共同利益一邊，堅定不移推動構建新型國際關係和人類命運共同體，為實現中華民族偉大復興、促進世界和平發展作出新的更大貢獻。

（新華社）