【觀察】G20習特會懸念外　習近平會否展開對日國事訪問？

中美貿易戰的緊張形勢，讓外界猜測即將到來的二十國集團（G20）大阪峰會是一場中美之間的「習特會」式對決。事實上，作為東道主，近來日本與中國的頻頻互動，似乎有讓習近平將對日本的國事訪問提上日程。若國事訪問真的展開，則代表中國明確中日關係進入新階段。

5月17日，安倍會見中共外交事務一把手、中央政治局委員楊潔篪，外界已有猜測頻繁的中日高層互動是在為習近平對日本國事訪問作準備。（新華社） 中日關係呈現復甦勢頭 或許是美國總統特朗普過於高調的舉動，讓外界把G20峰會預定為習特會的秀場，而忽視了東道主日本的角色。除了習特會，令人期待的是G20期間，中國國家主席習近平會否首度展開對日國事訪問。 日本首相安倍晉三周二（11日）會見了新任中國駐日大使孔鉉佑，其中特別強調「期待與習近平的首腦會談」。雖然日本傳媒稱這是孔鉉佑到任後的禮節性拜訪，不過在近來中日關係回暖之際，安倍所釋放的積極訊號，讓從2018年起就受到關注的習近平訪日話題再次回歸。 由於國事訪問是最高規格的外交訪問，主要是討論國與國之間的大方針事宜，一國元首應另一國元首邀請對該國進行國事訪問，往往意味着兩國關係處於一個轉折點，其象徵性意義比較明顯。 從2018年5月中國國務院總理李克強訪日，隨後安倍訪華的高層互動來看，中日關係呈現復甦勢頭，當時就有猜測，注重周邊外交的習近平如果正式對日本進行國事訪問，意味着明確宣告中日關係迎來一個新的歷史階段。

即使面對穩定的日美同盟，安倍政府還是選擇不刺激中國。（路透社）

日美同盟外尋找日中相處方式

從當前的形勢來看，今年6月底的G20峰會似乎具備這種可能。首先，2018年李克強與安倍進行中日互訪後，中日之間高層互動明顯增多。僅是在今年4月中下旬就先後有分別代表日本政府、防務及黨派領域的3名高官相繼訪華，掀起了中日互動的一個小高潮。其中24至29日，自民黨幹事長二階俊博作為安倍晉三特使，在參加中國第二屆「一帶一路」國際高峰論壇期間，還向習近平轉交了安倍的親筆信。在隨後的5月中旬，中國外交事務一把手、中共中央政治局委員楊潔篪訪日接連會見日本國家安全保障局長谷內正太郎、安倍與日本外相河野太郎，當時外界就有猜測這是為6月習近平訪日做準備。

其次，安倍與中國兩任駐日大使的高調互動顯得非同尋常。5月初，中國前駐日本大使程永華離任之前，安倍罕見地提前在其首相公邸單獨邀請其共進午餐。隨後在其離任招待會上，安倍再率日本政經界800多人出席，不僅評價程永華「勞苦功高」，還確認了日中由競爭轉向協調的關係。在新任中國駐日大使孔鉉佑上任之初，除了禮節性的遞交國書，安倍還稱「希望攜手開創日中的新時代」，此外，在安倍會見孔鉉佑的前一天，河野太郎已先行與孔會面，河野稱「日本改年號為令和，中國也將迎來建國70周年，希望共創新時代」。日本對待兩任中國駐日大使的態度，十分明顯地傳達出期待與中國展開新關係的訊號。

再者，日本展示了日美同盟外與中國的相處方式。當中美對抗外溢到國際局勢的變化時，日美同盟必然成為特朗普應付中國的籌碼。特朗普5月底對日本進行非正式訪問，在其會見安倍之前，便召集了一場匯集日本經濟界核心人士的招待會，包括與華為有供貨關係的松下電器。但在特朗普訪日消息放出時，松下即闢謠了斷供華為的新聞。可見，即使面對穩定的日美同盟，日本還是選擇不刺激中國。

5月25日至28日，在中美貿易戰互相加碼的升級階段，特朗普對日本進行訪問，安倍雖然安排了觀看相撲比賽、打高爾夫球等行程，但特朗普會見的日本企業並沒有完全停止向華為供貨。（路透社）

G20時間緊湊 或以會議事宜為主

此外，在特朗普推進印太戰略的同時，日本也參與了一項對美國在亞洲影響力產生制約的中日韓自貿協議（FTA），在美國未捧場中國政府倡議並主導的第二屆一帶一路峰會情況下，日派出知華派自民黨幹事長二階俊博出席。

總體來看，在政經等方面，似乎日本已經做出了較為全面的準備傳達出與中國改善關係的訊號，而這些為習近平6月底對日本進行國事訪問創造的條件已經合情合理。

不過，這也不能確信習近平會將其對日本的首度國事訪問定在G20期間。作為東道主，日本要招待參會的多國領導人，不僅時間上顯得過於緊湊。更為重要的是，將如此具有象徵意義的國事訪問安排在G20峰會期間，其中的主次關係，日本將如何權衡也會為難。從此前日本高調釋放與中國改善關係的形勢看，其更期待這場訪問不被淡化。因此G20並不是一個最優的選項。

此外，4月中在北京訪問的河野太郎被爆聲稱日本政府將不為訪日的習近平提供國賓級待遇，這或許也暗示着6月底的習近平訪日或更多的指向會議性方向。

截至目前，中國官方仍沒有確認習近平會出席G20的消息，如果成行，那麼接下來中國外交部將會有吹風會向外界告知具體情況。