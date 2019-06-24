上周一（6月17日），當中國通訊設備公司華為在深圳總部的直播《與任正非的咖啡對話》開始，美國對這家中國科技企業的90天臨時通用許可證剛好過去了一個月。這一個月的時間，對華為創辦人任正非來講必然是跌宕的、煎熬的，但從他的講話看來，他沒有丟失原有的那份堅定和淡然。 撰文：鄭瑞

美國把華為列入「實體名單」 以來，每一天都有各種各樣對華為不利的消息襲來—海外企業「斷供」、國際標準組織取消會員資格、學術組織電機電子工程師學會（IEEE）和一些大學的實驗室合作被叫停……外界都在揣測，華為還能堅持多久？

華為手機減產的消息早已流傳開來，特別是海外市場遭受到的打擊被不斷推算，公司的生死存亡成為了現實問題，對這一切，任正非給出了他的解答。

縱使華為在過去一個月連遭打壓，但任正非（右二）仍顯得堅定和淡然。（直播截圖）

眼光仍在遠方

任正非這次以對話形式在媒體露面，與美國兩位科技思想家尼葛洛龐帝（Nicholas Negroponte）、吉爾德（George Gilder）談話。除了向嘉賓和主持人問好，任正非回答第一個問題就講到「社會一定是要合作共贏的」。當整個對話結束，主持人邀請每人總結，任正非又表示「世界就是合作共贏」。

當人們關心華為幾年後是否能存活下來，任正非卻始終把眼光放在整個社會。在任正非看來，人類社會最主要的目的是「創造財富」，這需要科學家、政治家、企業家等不同角色開放合作。他相信全球化潮流下需要合作共贏，即使當下身處全面打壓的關頭，他仍強調這樣的哲學。

談話中，幾個人暢談人工智能、網絡安全、全球教育及終身學習的廣泛話題，任正非再次表明華為設備100%沒有「後門」。

在外界眼中，任正非應該正在為公司受到的種種損失而焦頭爛額，但他在言語間卻流露出其所擔心的問題並非眼前這個看似無法跨越的屏障，相反，他多次提到華為如何「貢獻」和「服務」。

任正非認為未來社會二三十年最偉大的推動力量將是人工智能。（新華社）

談到華為和很多美國大學的合作被叫停時，任正非說「我們公司在發明上對人類的貢獻還是小的」，並稱「我們也想將來在理論創新上做一些貢獻」；談到華為財務可能受到打擊，任正非表示「科研投入會減少，但我們要完成網路（絡）改造，做出對人類的貢獻」；當被提問到和美國的關係，任正非表示「我暫時不能去美國，這不要緊，不等於我之後或者之後的之後的人也不能去……我們最終還是要為美國服務的」。

「在非洲極端貧窮的地方，在瘧疾、埃博拉（伊波拉）、愛滋病流行的地方，在荒原上……華為都在奮鬥。我們在那裏賺不了什麼錢，還是為了人類的理想而奮鬥的。」

為人類「貢獻」、「服務」，這些話或許在一些人眼中，只是任正非的一種「政治正確」，但在這樣的危難時刻審視華為的應對之道，卻也無法否認，任正非所思所想確實依照着這樣的企業家哲學，而這種全域觀念和遠見，也是華為幾度能夠從危機中重生的內在原因。

這次談話的背景是任正非剛剛拜尼葛洛龐帝為師。面對美國的全面封殺，任正非表現得幾乎沒有抱怨，沒有憤恨，更沒有失去信心，而是選擇繼續學習，繼續變強。「掌門人」如此，華為的生命力可想而知。

華為多年來一直開發麒麟（Kirin）系列的自家晶片。（資料圖片）

華為是「打不死的鳥」

當然，如果理想是虛無縹緲的幻想而沒有現實的支撐，終究只能算是妄想。任正非亦未有拿這些看似遙遠的理想，來搪塞現實中的問題。

對於華為的困境，任正非的回答相當直白。雖然華為旗下的晶片公司海思此前因為核心技術「備胎」而爆紅，但任正非還是承認，對美國政府的打擊有兩個「沒有料到」，一是美國打擊華為的戰略決心如此之大、如此之堅定不移；二是美國對華為戰略打擊面之廣，讓他始料不及，不僅涉及到美國企業，還涉及到華為和國際組織、學術機構之間的合作關係。所以，他把華為比作一架飛機，說「只保護了心臟，保護了油箱，沒有保護其他次要部件」。

影響有多大？任正非坦率地說，未來兩年華為會減產，（營收）估計會下降300億美元，今年和明年的銷售收入會在1,000億美元左右。另外，他說這兩年要進行很多版本切換，需要時間磨合和檢驗，適當下滑是可以理解的。

但是，任正非表現得很自信，他說：「2021年我們可能重新煥發出勃勃生機，重新為人類社會提供更優質的服務」，「當我們走完這一步以後，已經變得更堅強……我們是打不死的鳥」。

華為擁有領先全球的5G技術。（路透社）

任正非的自信不是來自於盲目自大，而是有事實印證。去年，華為在美國展開調查，以及爆出任正非女兒孟晚舟被捕事件下，營業收入仍能首次突破1,000億美元，財報資料顯示，華為去年全球銷售收入7,212億元人民幣，同比增長19.5%；淨利潤593億元人民幣，同比增長25.1%。

若華為在今明兩年的收入仍在1,000億美元左右，意味着其銷售仍然遠遠超過愛立信、諾基亞、中興等全球大型通訊設備商，且這幾個競爭者去年仍在虧損。

任正非的底氣就在於此—華為具有全球領先的5G技術、遍佈全球170個國家的合作夥伴、良好的商業信譽和口碑，這些多年積累下來的財富，不是美國政府用一紙訴訟能輕易戳破的泡沫。

一句「打不死的鳥」背後，有着華為的韌性，也有任正非作為一個企業家多年來經歷過的辛酸，更是華為作為一個行業領導者，經過多年「長征」以後的堅定和自信。這也是任正非要對美國說的：你可以傷害我，但是無法消滅我。

華為在中美博弈中的生存狀態，某種程度上映射着中國應對困境時的心態。（資料圖片）

從華為看中國底氣

一花一世界。從一個企業的命運中，有時能夠透視一個國家的成長。華為之於中國，之於中美博弈之中的國運，似乎就是這樣一種以小見大的存在。美國在瞄準中國的同時，也瞄準了作為中國科技先鋒的華為，華為在中美博弈中的生存狀態，某種程度上映射着中國應對困境時的心態。

有趣的是，中國政府很多時不能直白講出的話，反倒被任正非為華為的發聲一語道破。

中美貿易戰在上月再度升級，中國除了繼續作出對等反擊之外，也加強了輿論攻勢，繼續闡述自身在貿易戰中的立場。

上月以來，中共黨媒《人民日報》、中國官媒新華社、中央廣播電視總台等媒體都加強了輿論宣傳，一方面為中方造勢，另一方面提振中國民眾的信心。

這些文章的一大共同論點，是中國有能力、有信心、有決心應對來自美國的壓力。《人民日報》稱，中國在經濟、政治等方面擁有足夠戰勝美國的優勢。中國官媒把中共領導、優勢的社會主義制度、高度統一的國家意志、民眾團結和支持這些因素，稱作應對貿易戰的最大優勢和根本保證。

任正非說，華為向前的腳步，不會因為美國而停止。同樣道理，中國不會因為貿易戰而停止發展腳步。（資料圖片）

這些評論，似乎終不如任正非的一句「打不死的鳥」更為直接。華為幾十年來的耕耘，和中國經濟多年來的積累一樣，承受能力超過美國的想像。

今年1月至5月，中國工業增長6%，服務業增長7.3%，5月社會消費品零售總額同比增長8.6%，較4月有所增長。根據中國人民大學國家發展與戰略研究院發表的最新報告，今年第一季度中國出口正向拉動經濟1.46%，受貿易戰打擊最大的出口和外資都保持了穩定，預計上半年實際GDP增速為6.3%。

這些都成為中國在貿易戰中「打不死」的底氣。中國官方之所以以靜制動、不妥協，正是因為各方面的「堅強」。任正非說，華為向前的腳步，不會因為美國而停止。同樣道理，中國不會因為貿易戰而停止發展腳步。

華為的未來規劃不是如何應對美國，而是如何更好的研發產品、服務客戶，中國在中美角力中展現的戰略定力，則是「辦好自己的事」，繼續改革開放，為世界提供「中國方案」。這是任正非的答案，也可以說是中國的答案。￼

上文刊載於第168期《香港01》周報（2019年6月24日），原標題為《對話美國科技思想家 任正非一語道破中國對美立場》。

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