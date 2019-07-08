【中美角力】特朗普「放寬」禁令留後着　華為任正非不會掉以輕心

早前G20峰會期間，中美元首會晤並公布重啟貿易談判，美國總統特朗普更宣布，如果不涉及國家安全問題，將批准美國企業供貨予華為。 對這一則消息，華為創辦人任正非平靜以對，論調亦是一如既往，一邊表示願意繼續購買美國貨之餘，一邊加緊開發和宣傳自家作業系統「鴻蒙」，聲稱新系統比市面Android運作速度快60%。實則中國官方亦未有大肆宣傳，對於「解禁」一事未有掉以輕心。

貿易談判桌上橫加議題

首先須明白，要就「解禁華為」一事作談判，本來就是「不合理」的事情。一直以來，華為和貿易戰時分開的議題，華府至少在表面上留有一手，並未明目張膽地放在談判桌上「搞局」。然而到了5月，美方以中方推翻協議承諾為由，單方面加徵關稅，繼而將華為及其相連企業加進「實體清單」，企圖施以禁運絕殺，特朗普才擺明車馬，將華為和貿易戰扯在一起談。

美國總統特朗普在G20大阪峰會宣布，允許繼續向華為出售產品。（路透社）

簡單來講，華為議題本來就不和貿易戰掛鉤，但現在公開了就毫無餘地，平白添上多一重死結，致令整個談判形勢更加複雜。長遠來看，這是美國作繭自縛，自絕於全球化經濟之外，促使中國加快自力更生，可是就眼前談判來說，美國炫耀手上多了一塊籌碼，迫使中方在眾目睽睽之下，難以在華為未解禁之前，驟然與華府達成協議，否則屆時要花相當一番功夫向國民交代。

特朗普以說話不算話而自豪

如果說面子事小，不用煞有介事，那在談判過程中，中國也是忽然在關稅之外，被插進了多一根刺。特朗普這次放鬆口風，北京和華為都未有大肆宣傳，整體都是「平常心」三個字應對，寵辱不驚，正正是非常了解這位商人出身的總統，他以說話不算話而自豪，認為今天的自己打倒昨天的自己，等於令對手捉摸不透，趁機可以施以重壓以撈取更多利益。

即使特朗普真的為了搏取來年連任，視對華達成協議為政績，進而挽回商界信心，中國依然會小心應對。所謂「放生華為」出自特朗普之口，原話就留有「不威脅國家安全」的尾巴，繼而華府高層陸續「修正」總統所言。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）便解畫，華為依然留在「實體清單」之內，「放寬」的對象只限於一般產品，例如全球普遍有售的晶片及軟件。

任正非6月27日接受加媒採訪，表示美國實體清單對華為沒有死亡威脅。（路透社）

刻意周而復始製造談判空間？

中國和華為也不能排除「最壞情況」，亦即特朗普負責唱紅臉吹和風，華府鷹派和國會充當白臉加以施壓，到時候華為議題有可能變成關稅戰的翻版。特朗普反覆講解禁在望，鬆綁幾樣無關痛癢的產品，誘使中方暫緩「對等還擊」。拖多一時三刻之後，華府鷹派搜羅出對付華為的「證據」，國會兩黨又不時批評特朗普「軟弱」，威脅要自行立法封禁，於是特朗普「不得不」收緊禁令，事實卻是在未來談判時製造「對華放寬」的空間，周而復始地咄咄逼人。

中國官方都不否認，美國仍具備經濟和科技優勢，而佔上風的一方當然是拖著打，時緊時鬆將對方耍得團團轉，逐步榨取更多讓步。華為就不上這個當，不會將命運押在外國政府的一紙禁令之上，任正非就講得很清楚，華為早就預計有這麼一天，軟硬件都已準備就緒，有信心開創一片新天地，咬緊牙關熬過兩三年就好。也許對國家而言都一樣，有協議當然好，沒協議亦不是天塌下來的是，最重要是做好自己的事，為了一紙協議被別人牽著鼻走，完全是本末倒置。