【旺角遊行】「護旗手」引爆微博　央視：辱國旗者只是幾隻臭蟲

上週六（3日），「旺角再遊行」期間有示威者前往尖沙咀天星碼頭，拆下旗桿上的中國國旗，之後國旗在海中漂流。 此後，有官媒發起「五星紅旗有14億護旗手」行動，號召網民轉發國旗圖片，並發聲「我是護旗手」，在微博創造逾17億的閲讀量。

有官媒發起「五星紅旗有14億護旗手」行動，到今日上午已有17.4億閲讀量。（微博）

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《央視新聞》評論稱，此前在香港辱國旗的一小撮「末路渣徒」，終將逃不脱法網。他們在億萬護旗手的眼中，不過是「幾隻臭蟲」。一句「五星紅旗有14億護旗手」引發強烈共鳴，有三點值得深思。

評論指，第一點是「愛國始終是中國人民精神底藴裡的最大公約數」，愛國主義精神是「中華民族的精神基因」，五星紅旗凝結著包括香港同胞在內的14億中國人民的歸屬感、認同感、尊嚴感和榮譽感。呵護五星紅旗、捍衛五星紅旗，是「畢生情、舉國志」，每一個人都是無需報名、不用動員的護旗手。「我們護國旗、護國徽、護國家，我們護國如同護家。」

「愛國可以大聲說出來」

評論稱，第二點是「亂港辱國者是中國人民共同的敵人」，那一小撮「亂港辱國者」無疑已犯眾怒，他們是香港法治的破壞者，溜進香港安寧與繁榮大廈裡的竊賊，獐頭鼠目。他們在中國的土地上污辱中國的國旗，是中國人民共同的敵人。他們註定徒勞，這麼做的唯一歷史作用，就是促使億萬國人再確認了一遍「護旗手」的光榮與職責。

評論續指，第三點是「愛國可以大聲說出來，護旗可以每天做起來」，有關鍵時刻撲上去的「護」，有尋常歲月裡靜靜的守「護」，無論當面致敬還是心中思念，都是鮮活的「護」、真實的「護」、有力的「護」。「五星紅旗有14億護旗手」，不只是帶來了一個互聯網互動話題的超高數字，也不只是一次深沉情感的集中釋放。

《人民日報》海外版：國旗神聖莊嚴不容侵犯

針對國旗落海一事，官媒《人民日報》海外版發表評論文章，稱國旗神聖不容侵犯。極端分子肆意踐踏法律、挑戰國家尊嚴、傷害民族情感、破壞「一國兩制」，性質極其嚴重，影響極其惡劣。國旗神聖必須愛護，國旗莊嚴不容侮辱，任何侮辱國旗的行為都是違法犯罪，必須受到法律的懲處。

文章形容，「是可忍孰不可忍」，對於激進分子的違法犯罪行為，絕對不能姑息遷就，必須嚴肅追究、早日繩之以法，還香港一片安寧。