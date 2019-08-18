任正非：若不讓華為用Android　世界出現「第三種系統」不利美國

華為創始人兼首席執行官任正非16日接受英國天空電視台訪問，談及被美國列入「實體清單」對華為業務的影響時稱，如果美國封鎖、不讓Google向華為提供Android系統，世界上出現「第三種系統」，對美國稱霸世界也是不利的。

華為遭遇西方國家聯合抵制，其5G設備遭多國全面禁用。（視覺中國）

任正非認為，世界上出現「第三種系統」，就如同Android「增加了一個小兄弟」，「小兄弟說不定要比老大哥幹勁大。如果小兄弟跑到老大哥前面去，這是有一定風險的。」

華為8月9日在廣東東莞召開開發者大會，正式宣布推出自主研發作業系統鴻蒙。華為消費者業務CEO餘承東當時直言，華為手機支持Google的Android生態，優先使用Android作業系統，不過若Android無法使用，「那麼我們隨時可以使用我們的鴻蒙」。

8月10日，華為旗下品牌榮耀發布首款搭載鴻蒙作業系統的智能設備——榮耀智慧屏。依照華為的計劃，鴻蒙將率先應用在智能手錶、智慧屏、車載設備、智能音箱等智能設備上。

任正非稱，若沒有特朗普的宣傳，全世界人民不會知道華為「這麼厲害、這麼好」。（資料圖片／美聯社）

任正非：特朗普的「宣傳」幫華為打開市場空間

談到美國對華為的封鎖，任正非表示，若沒有美國總統特朗普的「宣傳」，全世界人民不會知道華為這麼厲害、這麼好，「我們的市場空間是特朗普幫我們打開的」。他還表示，「我們不在乎世界上哪些國家買我們，不買我們，因為我們現在的根本問題是賣不過來，不能供應這麼多。」

被問及美方擔心華為設備或被用於間諜活動時，任正非表示「不可能」，「因為我們任何一個員工都不會做這個事情，做這個事情就意味着華為的死亡。」他還說，如果華為這麼做，就不會有客戶從華為購買設備，華為就不會存在。「第一，我們必須遵守中國政府的法律和管制，第二要給中國政府交税，除此之外就沒有關係了。」

（綜合報道）