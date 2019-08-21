【逃犯條例】鄭永年：誰主香港？

香港反修例風波持續，內地官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」周二（20日）刊載一篇新加坡國立大學教授鄭永年的文章。文中指出，香港的「何從何去」根本問題在「誰主香港？」，因為香港缺乏有效的「治理主體」，治權並不在香港人手裏，也不在特區政府或者香港社會。 文章又指，香港的法治能夠有效保護原來殖民地者的利益，但很難增進香港本身的利益。「沒有一個政治主體出現之前，沒有人會天真地認為，香港會出現穩定的局面，這些問題會得到解決。」

新加坡國立大學教授鄭永年。（資料圖片）

「俠客島」繼周一刊登鄭永年的專訪，談及對運動進程和未來走向的評估和預測後，周二（20日）又刊載其文章指出，由於香港的制度設計缺陷，既得利益階層只追求利益，不用承擔任何政治責任。同樣是因為各種制度因素，治權並不在香港人手裏，也不在特區政府或者香港社會。

文章指，由於不存在一個有效的治理主體，香港產生今天這樣的「權力真空」局面並不奇怪。港府不僅受制於來自內部的各種制約，包括源自制度設計的權力制約和來自社會力量的制約，更受制於外部外國勢力在法治旗號下的制約，導致了實際上的「無政府狀態」。

文章又指，一些香港人把這種局面歸咎於中央政府，把矛頭對準中央政府，但中國並沒有在治理香港，「只享受主權，沒有治權」，就治理而言，最具有實質性的法律體系並不在中國的主權之內。法治是香港的制度本質和秩序基礎。但正是這個法治系統，儼然成為維持既得利益，尤其是英國利益的最佳工具。

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新加坡經驗：涉及主權毫不含糊

不過，文章強調並非要法治退出歷史舞台，問題在誰主法治。他舉例稱，新加坡在獨立之後，進行有效的去殖民地化，保留積極遺產，去除消極影響。新加坡的法治體系，就是在殖民地遺產的基礎之上發展起來的。

文章強調，新加坡的成功經驗只有幾個字：牢牢把法治掌握在自己手裏。新加坡自獨立以來，在涉及主權和國家重大利益的問題上，從來毫不含糊，總是竭盡全力保護之，甚至不怕得罪任何一個國家。

（俠客島）