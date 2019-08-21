【逃犯條例】央視斥彭斯用心險惡　指《中英聯合聲明》過時無效

美國副總統彭斯（Mike Pence）當地時間19日敦促中國尊重香港法律完整性，又警告若香港發生暴力事件，華府將更難與北京達成貿易協議。 就美國將中美貿易戰與香港局勢掛鈎，中國官媒央視在《新聞聯播》播出國際鋭評《將經貿問題政治化的企圖必將失敗》，指責彭斯公然干涉中國內政，企圖增加施壓和遏制中國的籌碼，稱他「用心極其險惡」。

央視《新聞聯播》播出國際鋭評《將經貿問題政治化的企圖必將失敗》。（影片截圖）

據悉，彭斯在美國出席活動時表示，北京必須恪守各項承諾，包括1984年簽署的《中英聯合聲明》，尊重香港法律的完整性。

對此，央視的國際鋭評駁斥稱，「彭斯副總統應該去補一補歷史課，拿《中英聯合聲明》這份過時無效的文件干涉香港事務與中國內政，不僅讓自己淪為國際笑柄，也令美國國家形象蒙羞。」

鋭評又指出，美方一些人近來之所以變本加厲、採取種種拙劣手法施壓中國，其背後是對華貿易戰久攻不下的氣急敗壞，以及對美國經濟衰退風險上升的焦慮擔憂，但是極限施壓對中國根本沒用。

鋭評最後強調，中方願意在平等和相互尊重的基礎上與美方進行磋商，但在重大原則問題上決不讓步。「中國絕不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，也決不放棄自己的正當權益，任何人不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果，任何將經貿問題政治化的企圖必將失敗。」

（央視）