內地漢美領館噴「中國必」判囚4星期　官媒斥香港司法雙重標準

一名來自內地的37歲男子聲稱因為「唔妥美國佬」，持噴漆來港並在美國駐港澳總領事館大閘上噴「中國必勝」字句，但尚未噴完「勝」字已遭保安截停。男子遭警方拘捕，並因刑事毀壞罪在東區裁判法院被判即時監禁4周。 官媒《人民日報》刊登評論文章，將事件與香港中聯辦國徽被示威者塗污作對比，形容香港司法「雙標」（雙重標準），讓人無法理解。

內地男子秦鏡鈞聲稱「唔妥美國佬，所以揾油漆噴美國佬」，被判囚4星期。圖為美國總統特朗普。（資料圖片）

文章以〈孰輕孰重一目瞭然，司法「雙標」可以休矣〉為題，稱在美國駐港澳總領事館大門塗字，不到兩日男子即被火速判刑；圍攻香港中聯辦，投擲油漆彈污損、侮辱國徽，肇事「暴徒」至今仍保釋在外。「兩宗案件孰緩孰急、孰輕孰重一目瞭然。一個從速從嚴，一個卻且慢且寬，司法『雙標』讓人無法理解。」

文章批評，警方執法抓人，法官卻輕率放人，出於義憤反對外部勢力的人被速判入獄，違法的極端暴力分子卻逍遙法外、招搖過市，「期盼香港止暴制亂、恢復秩序的香港市民再也不願看到這樣的場景。」

文章結尾道，當下香港要止暴制亂，警方嚴正執法是第一步，司法機關公正司法是第二步。在此緊要關頭，司法機關不能再釋放錯誤信號。理性認識、清晰判斷，以雷霆手段和強力行動處置暴力示威者，應是香港司法機關應有的態度和作為。

7月21日，示威者向中聯辦門上的國徽掟疑似墨汁和雞蛋，國徽被塗污。(盧翊銘攝)

男子聲稱「唔妥美國佬」犯案

早前報道，來自內地的37歲男子秦鏡鈞於8月18日在美國駐港澳總領事館大閘噴上「中國必勝」字句，但尚未噴完「勝」字已遭保安截停。他在警誡下承認「我唔妥美國佬，所以我揾油漆噴美國佬」。

案件於8月20日在東區裁判法院開審，秦鏡鈞被判即時監禁4周。裁判官指，即使他對美國有所不滿，也不能成為犯案的藉口，毀壞閘門的行為不能接受。