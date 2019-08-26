【逃犯條例】央視主播剛強籲港通識教材排「毒」　登頂微博熱搜榜

央視昨日（25日）推出新一期《主播說聯播》短片。主播剛強說，香港「毒」媒體不能反映真相，而通識課「毒」教材又由佔中分子編寫，早該「排毒消毒」，甚至還要「刮骨療毒」，「有了這樣的『毒教材』澆灌，很多香港年輕人人生的第一粒釦子怎麼能扣好？」相關話題隨後登上微博熱搜榜榜首。

央視主播剛強說，香港要排毒消毒，甚至還要刮骨療毒。

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剛強說，這兩天有一張對比圖發人深省。這原本是一個警察執行任務的現場，但在一些港媒的鏡頭下，卻只能看到警察一方。「如果把鏡頭往後拉，會發現一群記者的鏡頭只對準了警察，而不見暴徒。原來，你和真相之間，只隔着一個『毒』媒體的鏡頭。」

他接著指出，矇蔽真相的又何止是「毒」媒體？還有那些「夾帶私貨」的通識教育教材，有些教材居然由「佔中」分子編寫，煽動抗爭、污名化「一國兩制」。有了這樣的「毒教材」澆灌，很多香港年輕人人生的第一粒釦子怎麼能扣好？

剛強續指，亂港之禍的背後是害港之毒。早就該消毒排毒了，有的地方甚至還要刮骨療毒。只有把這方方面面的毒素排出來、排乾淨，香港這顆東方之珠才有可能恢復往日容顏，風采依然。

相關話題隨後登上微博熱搜榜榜首。（微博）

央視引港通識課教師：教育局要取回審批權

而當晚的《新聞聯播》節目亦提及，香港暴力活動中有不少年輕人的聲音，有香港教育界人士指出，這是因為通識課的教材存在嚴重誤導年輕人價值觀的內容，不設限的通識教材逐漸成為一些別有用心的人的政治宣傳工具，這非常危險。

香港一名通識教育老師陳志興呼籲，教育局一定要取回通識教材的審批權。

報道訪問了香港一名通識教育老師陳志興。他表示，很不幸的是，現在的老師，特別是年輕的老師，他們對內地有自己的想法，所以他們用自己的想法，負面的情緒、煽動的言辭，去教導他們的學生。他呼籲教育局一定要取回通識教材的審批權，因為教材內容是很重要的。

香港專業進修學校校長陳卓禧則面對鏡頭指出，（通識教材）還要年輕人特別是中學生到街頭上，這是極端不負責任的行為，一定要制止。

（央視）