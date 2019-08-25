【逃犯條例】港警舉槍照內地熱傳　官媒：只有他「鏡頭」對準暴徒

昨日（24日）觀塘區遊行後發生衝突，警方展開驅散行動，逮捕29人。期間一張警員舉槍照片在內地網絡瘋傳，相中有數十名身著反光衣的記者將鏡頭對準舉槍警員。 官媒《人民日報》在微博發布該照片並表示「香港街頭，只有他的『鏡頭』對準暴徒」，引發內地網民熱議，紛紛表示「今年新聞大獎該給這個照片一席之地」、「他是真英雄！」

《人民日報》在微博發布照片表示「香港街頭，只有他的『鏡頭』對準暴徒」。（微博截圖）

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有網民表示，這張照片非常優秀，可以拿獎了。亦有人認為照片反映香港新聞自由的雙重標準：「說民主社會新聞自由，信息無封鎖，就這麼個形象。記者的操守呢？」

還有人說，這張照片側面反映香港現在的局面：「當愚昧變成了主流，清醒就是犯罪」「廢青把香港禍害成什麼樣了」。亦有人稱讚照片中警察是英雄：「為這位阿Sir點讚」「撐警察」「他是真英雄」。

另外，央視則對照疑似港媒報道的照片與上述照片。前者照片中只有舉槍警察，文字內容批評警察「躲暗角、開冷槍、射人頭眼」。但央視就反問「換個角度再看一下……這樣的報道，你會相信嗎？」下方即與《人民日報》採用的照片相同。央視還表示，「某些港媒的『客觀』報道，不如換個角度『客觀』地再看一下」。

網民熱議：

－從媒體就看出香港社會的樣子了，原來都是一夥的，沒救了！

－這讓我想起國內媒體對待城管的態度

－媒體是引導大家看清全局而不是一味的針對某一方。

－記者到底是要獨立報道真相？還是按照上級要求寫文字？值得思考，新聞人的道德底線