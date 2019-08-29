【國慶70周年】閲兵式規模將大於「93閲兵」　有先進武器首次亮相

今年是中華人民共和國成立70周年。官方宣布，在10月1日的慶祝國慶70周年大會後，將舉行盛大的閲兵式。 軍方負責人表示，今年的閲兵式比慶祝國慶50周年、國慶60周年、抗戰勝利70周年（93閲兵）規模要大一些，也將安排部分先進武器裝備首次亮相，以展示解放軍開放自信的形象，不針對任何國家或地區，不針對任何特定事態。 據透露，閲兵部隊由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊三部分組成。雖然未公布有何先進武器亮相，但有分析認為，東風-41導彈將包含在內，而「殲-20」或會以編隊形式現身。

閲兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍。（資料圖片）

閲兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍在今日（29日）上午的記者會上表示，每逢重大節日組織閲兵，是世界上不少國家的通行做法和慣例。今年是中華人民共和國成立70周年，黨中央、中央軍委決定組織首都天安門閲兵，是國家重大紀念日閲兵的制度化安排。

蔡志軍指出，考慮到這次閲兵是「新時代」的首次國慶閲兵，承載著全面展示70年來國防和軍隊建設偉大成就，適度設計閲兵規模，安排部分先進武器裝備首次亮相，總體上比慶祝新中國成立50週年、60週年閲兵和紀念抗戰勝利70週年閲兵的規模要大一些。

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將凸顯國慶閲兵的慶典特色

蔡志軍披露，閲兵部隊由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊三部分組成。徒步方隊重點體現解放軍重塑重構後新的領導指揮體系、規模機構和人員編制，展示中國三結合的武裝力量組成；裝備方隊重點體現中國國防科技工業自主創新能力和武器裝備研發水平，受閲武器裝備全部為國產現役武器裝備，不少裝備是首次亮相；空中梯隊重點體現航空兵發展體系化水平，展示空中作戰強大實力。

他又提到，有別於紀念抗戰勝利閲兵、沙場閲兵和海上閲兵等專題閲兵，這次閲兵設計著眼與慶祝活動的主題氛圍相協調，在充分展示改革強軍成就的同時，注重體現慶祝的意味，凸顯國慶閲兵的慶典特色，展示國之大典的隆重莊嚴。

蔡志軍：不針對任何國家、地區和特定事態

蔡志軍續指，通過閲兵展示解放軍開放自信良好形象，是慶祝國慶70周年活動的重要組成部分，不針對任何國家和地區，不針對任何特定事態。他強調，中國軍隊始終是維護世界和平和地區穩定的堅定力量，致力於維護世界和平、服務構建人類命運共同體的崇高事業。同時，有決心、有能力堅決維護國家主權、安全和發展利益，捍衛和促進世界和平穩定。

當被問及東風-41導彈等高新裝備會否首次亮相，蔡志軍回應道，現在距離閲兵僅有一個月的時間，請耐心等待。

網傳東風-41的照片。（網上圖片）

傳東風-41將首次亮相 殲-20或以編隊形式現身

早前有報道指，被稱為「大殺器」的東風-41型洲際彈道導彈或會在當日首次亮相。東風-41型洲際彈道導彈是一種三級固體燃料機動型導彈，可攜帶約10枚分導式彈頭，最大射程達1萬4千公里。這一射程使該型導彈具備打擊地球任何一個地點的能力。

已多次公開亮相的中國首款隱形戰機殲-20，或會以編隊形式在國慶閲兵中登場。此外，被譽為中國版黑鷹直升機的直-20通用直升機、帶加油管的轟六-K轟炸機、空警-500預警機、新型無人機、15式輕型主戰坦克、新型防空反導裝備以及新型高超音速打擊武器等中國軍方的新鋭裝備，也有可能首次對外界展示。