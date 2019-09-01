【8.31遊行】官媒齊譴責暴力：香港保衛戰已到退無可退的地步

反修例風波持續，昨日（8月31日）的831遊行演變為激烈的警民衝突。示威者多次投擲燃燒彈，警方亦首次用水炮車射向示威者，更首次發射顏色水。銅鑼灣有疑似喬裝警員拘捕示威者，警方亦證實曾向天開兩槍真槍示警。 官媒《人民日報》及央視同日晚上發表評論，譴責示威中的暴力行為。《人民日報》指香港「保衛戰」已到了退無可退的地步，央視又指暴力行為「極大地傷害了包括香港同胞在內的全中國人民的感情」，兩者皆呼籲要盡快止暴制亂，回復社會安寧。

831遊行示威衝突，於下午近六時，警方再度出動水炮車，並首次發射顏色水。（羅君豪攝）

《人民日報》題為「這樣的暴行，還要容忍嗎？」的評論指，「這是一群窮兇極惡的暴徒，他們在無休止地利用警方的克制與市民的善意」。又指「更有亂港分子無視法治，公然冒犯國家、民族尊嚴，肆意踐踏『一國兩制』原則底線」。

評論表示，不要期待法不責眾，不要以為蒙臉就能矇混過關，只要突破法律底線，正義的審判不會缺席。評論最後又表示，香港「保衛戰」已到了退無可退的地步。面對這樣的局勢，必須更好地團結一致。呼喚更多市民認清暴徒的真面目，挺身而出，挺特區政府、挺特首、挺警隊，發出「反暴力、護法治」的最強音，形成止暴制亂，恢復秩序的共識和行動，守護香港安寧。

央視：極大地傷害全中國人民的感情

央視於《新聞聯播》也播發題為「對以身試法者必須繩之以法」的快評。評論指這兩天，「警方對部分參與暴力犯罪活動的頭目實施抓捕，對激進暴力分子囂張氣焰形成有力震懾」。

評論又指，「激進暴力分子的企圖，就是要利用社會動盪搞垮香港、對抗中央」。香港社會各階層有著各種各樣的訴求，但擺在最當前的民意就是求穩定、求安寧；最緊迫的任務是止暴制亂、恢復秩序；最有效的手段是依法施政、嚴正執法、公正司法。

評論表示，「激進暴力分子的所作所為，極大地傷害了包括香港同胞在內的全中國人民的感情」，國家主權和尊嚴不容挑戰，「一國兩制」原則底線不容觸碰，包括廣大香港同胞在內的全體中國人的愛國情感不容傷害，種種惡行必將被嚴懲。

（綜合報道）