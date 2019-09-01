【8.31遊行】官媒：香港暴徒躲不過「月圓之夜」　審判就將到

反修例示威衝突持續激化，在昨日的831遊行中，示威者多次投擲燃燒彈，並以腐蝕性液體及磚頭等襲擊警務人員。激進示威者在多處縱火、破壞公物、架起路障、破壞月台幕門等港鐵站設施。醫管局說，共有31人受傷送院，其中5名傷者情況嚴重。 中央政法委微信公眾號「長安劍」今日（1日）凌晨發文，回應昨日的衝突，稱示威者犯下暴行，不要再幻想蒙面就能躲過；又稱「離月圓之夜還有幾天」，籲他們自己「掰著手指算一算」。 官媒《新華社》亦強調，中央絕不會在原則立場問題上讓步，法律定要嚴懲罪行，無論是香港暴亂的參與者還是幕後的策劃者、組織者和指揮者，「審判就將來到」。

昨日的示威活動期間，有示威者燃起火堆。（陳蕾蕾攝）

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「長安劍」的文章以〈香港街頭又現縱火襲警，暴徒還能蹦躂多久？〉為題，稱昨日的示威活動早已遠遠脱離「遊行」「示威」的範疇，之前一日又以刀斬的方式針對警察血腥犯罪，形容示威者不惜動用「恐怖主義」的手段，而且示威現場出現美國星條旗，「受外部勢力干預跡象一覽無疑」。

文章稱，這些行動目的是要徹底摧毀香港的法治，「這樣暴徒們才能和他們背後的『贊助商』一同在香港為所欲為，進而徹底將香港帶向深淵。」但香港沉淪，美國和歐洲不會為她心痛，真正為香港心傷的只有中國，受到傷害的是香港的市民。

文章結尾道，想拿香港做文章，要挾中國政府是「痴人說夢」，街頭暴力不會達到任何目的，強調示威者犯下如此暴行，不要再幻想蒙面就能躲得過逃得脱；又稱「『躲得過初一，躲不過十五』，離月圓之夜還有幾天，暴徒們該自己掰著手指算一算了」，似在暗示中秋節（9月13日）前後可能會擴大執法行動。

新華社：中央絕不會在原則立場問題上讓步

官媒《新華社》亦發表時評，形容在香港「暴」與「亂」的背後，是「反中亂港」勢力和暴徒們的精心算計，「反修例」不過是一個藉口。他們企圖製造社會動亂，奪取特區管治權，摧毀「一國兩制」，進而將「顏色革命」滲透到中國內地。但他們用暴力「綁架香港」向中央施壓的企圖，不過是痴心妄想，中央絕不會在原則立場問題上讓步。

文章強調，有「三條底線」不能觸碰：絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。有人膽敢觸碰、挑戰「三條底線」，干擾、破壞「一國兩制」，不但其政治圖謀註定徹底失敗，而且必須承擔違反國家憲法和香港基本法的法律責任，「這是沒有任何模糊空間的。」

長安劍的文章強調，示威者犯下如此暴行，不要再幻想蒙面就能躲得過逃得脱。（曾梓洋攝）

「審判就將來到」

文末總結道，「止暴制亂，恢復秩序」符合香港社會的整體利益，是香港社會共同願望。廣大香港市民要堅決支持特區政府和警方採取行動，制止極端暴力違法行徑，全力抓捕暴徒，盡快穩控香港局勢。「我們要正告『反中亂港』者，絕不要錯判中央政府、特區政府和包括香港同胞在內全體中國人民維護國家主權、安全與核心利益的決心與能力......法律定要嚴懲罪行。無論是香港暴亂的參與者還是幕後的策劃者、組織者和指揮者，審判就將來到。」