【觀察】內地再現官員「非正常死亡潮」　抑鬱自殺問題未解決

8月25日，深圳市水務局辦公室主任操敬德墮樓身亡，福田警方引述家屬所提供病歷，指操敬德生前懷疑患有抑鬱症。 翻查過往官方紀錄，每年都有「內地官員非正常死亡」的相關報道，例如去年10月20日，澳門中聯辦主任鄭曉松在其澳門住所墮樓身亡，官方即指其生前患抑鬱症。事件一度引起港澳兩地哄動。

澳門中聯辦主任墮樓亡惹哄動

自鄭曉松逝世後，短短幾個月間又有至少4名官員自殺，案情均與抑鬱症有關：

2018 年 11 月 1 日凌晨，內蒙古公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、公安局局長李志斌在呼和浩特市公安局休息室內縊亡。現場遺書稱其一直被抑鬱症困擾，每天都靠安眠藥才能入睡。

2018 年 11月6日，官媒《人民日報》附屬刊物《新聞戰線》前總編輯胡欣據報被發現於報社36號大樓墮樓身亡，享年66歲。有內媒引述消息指，胡欣生前疑患有抑鬱症。

第5任澳門中聯辦主任鄭曉松墮樓身亡。(資料圖片)

2018 年 12 月 4 日上午，重慶市榮昌區公安局常務副局長吳修遠在辦公室自殺死亡。遺書反映出其精神抑鬱，加之有親屬病重，深感壓力巨大。

2018年12月5日，四川瀘州市人大常委會副主任黃勇因患抑鬱症，於下午在自家車庫自縊身亡。

今年官方通報至少4宗

到了新一年開始，有一段時間未有類似通報，直到4月才再次傳出官員疑因抑鬱自殺，包括操敬德在內迄今至少有4宗：

4 月 9 日晚，山東茌平縣縣委書記張琳在其家中自殺，經搶救無效死亡。據其親屬所言，張琳有抑鬱症病史，長期服用抗抑鬱藥物。

5月13日，安徽懷寧縣紀委監委派駐縣公安局紀檢監察組組長李慶洲自殺。官方稱其因患肝病長期服藥，「產生精神抑鬱」。

5月22日，安徽合肥公安局蜀山分局政委汪鳳翔被發現在私家車上服用農藥自殺，享年53歲。官方通報表示，死者生前曾長期服用抗抑鬱症藥物。

專家：反腐壓力誘發原來疾病

全中國有數以千萬計幹部，抑鬱自殺的比例並不算高，但此現象早就引起當局關注。2017年4月，中央國家機關職工心理健康諮詢中心已公布數據，自2009年至2017年，內地共有243名官員自殺，其中約半數被確診患有抑鬱症。

中科院公務員心理健康應用研究中心主任祝卓宏當時表示，官員壓力首要來源是工作，例如單位管理嚴格，上下級關係不和，平級調動、同事之間競爭，以及晉升渠道不通暢等等。

由此可見，即使是官方專家，也直言「管理嚴格」可致壓力和精神疾病，難怪對於官員抑鬱自殺案例，坊間傳媒和網民都傾向與反腐打貪拉上關係。以上述汪鳳翔和李慶洲為例，有論者就指出，同期也有個別官員自殺身亡，原因未明，懷疑與當時「中共掃黑除惡督導組」進駐各省打擊官黑勾結有關。

其實早在2014年，內媒《澎湃新聞》已就官員自殺潮一事，訪問精神科專家單懷海，當時他就直言：「因為有的官員認為得了這個病很難堪，為了仕途考慮，可能隱瞞病情，不去精神科就醫……（又）譬如現在政府採取強有力的反腐行動，壓力誘發了他原來的疾病，還有的完全就是政治危機，跟精神疾病無關。」