【逃犯條例】惹火大使批法媒偏袒示威者　中國「戰狼外交」受考驗

9月3日，中國駐法國大使盧沙野在《費加羅報》（Figaro）發表署名文章，就香港示威浪潮，闡明北京的態度和立場。 如果有留意中國外交新聞，也許會對盧大使的名字有印象。去年底美國以涉嫌違反伊朗禁運令為由，要求加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟，中加關係自此急轉直下，而時任駐加大使的盧沙野亦走上交鋒最前線。

孟晚舟被捕事件疑團重重，美國所作所為是司馬昭之心，路人皆見，加拿大在北京眼中，必然擺脫不了「為虎作倀」的嫌疑。盧沙野就此直斥是「有預謀的政治行動」，又稱「加拿大來在廣大中國人民心目中有著很好的國家形象，但加方此次做法讓中國人民寒心」。

中國駐法國大使盧沙野。（外交部）

指控加拿大持「白人至上主義」

作為駐外使節，盧沙野除了有責任保持雙邊交流溝通，化解分歧，同時亦應在必要時捍衛本國利益和立場，其表態實屬理所當然。不過盧大使後來「乘勝追擊」，在其他議題炮轟加拿大，就引起一番爭議。

事緣孟晚舟事件後，中國以從事間諜活動為由，拘捕兩名在華加拿大人，渥太華隨即糾集盟友譴責中方，反指北京以司法程序為政治工具。盧沙野反擊是預料中事，但他在炮轟西方雙重標準之餘，還指控加方抱持「白人至上主義」。

要體會盧沙野的「重炮」，可以試想像如果有朝一日，有駐華大使指斥中國抱持「大中華主義」，肆意妄為，國民認為應該如何對待這位大使呢？

到了今年1月，盧沙野更公開表示，如果加拿大禁止華為參與該國5G建設，將會面臨「後果」。首先華為一直強調自己是百份百民企，盧沙野如此出言「助威」，似乎是打了華為一巴掌，然後又是同樣問題，假如有駐華大使如此「警告」中國，相信他的任期很快會走到尾聲。

批法媒報道「有失公平公正」

盧沙野的「惹火」言論在內地大獲好評，但就難免觸發加國反彈，其任期亦可說是不歡而散。儘管如此，盧沙野於7月由正司級駐加大使，升任為副部級駐法大使，有論者就笑言是官方認許其「戰狼」外交風格。

盧沙野就任後，駐法使館於8月數度公開表態，口徑與港澳辦記者會基本一致，內容不離指責香港激進示威者的暴力行徑，以及事態已涉及港獨和顏色革命。至於是次盧沙野親發署名文章，秉持同樣論調但又略有新意。

8月11日晚，一名穿黑衣的女子倒地，她右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。（資料圖片）

文章主旨在於批評法國傳媒和社交媒體，言行報道「有失公平公正」：一則暴力活動被稱為「和平示威」；二則報道失衡，不單「反暴力、救香港」集會被忽視，還偏袒示威者，報好不報壞；三則Twitter和Facebook封殺一批「中國政府支持的」賬戶，全因「中國內地媒體和網民說了幾句真話」。

國際輿論格局「西強我弱」

文中間或有可議之處，例如他指有示威者遭同伴擊中眼睛，但實則官方尚未有定論，涉事少女有可能是遭警方布袋彈擊中，致右眼有失明之虞。可是相比在加拿大時重炮出擊，盧大使在文中列舉各項事例，提出個人觀察，容讓各方有辯論基礎，內容既不失其駐外使節的身份，又清晰有理據地「講好中國故事」。

近月外媒譏諷中國外交「戰狼化」，先有駐美大使崔天凱在Twitter斥責台獨「玩火自焚」，後有時任駐巴基斯坦臨時代辦趙立堅捲入罵戰，與美國前國家安全顧問賴斯（Susan Rice）就新疆議題激辯，互斥對方是「種族主義者」。

外交部發言人華春瑩早前曾撰文直言，國際輿論格局「西強我弱」，繼解決捱打捱餓後，中國還需要扭轉「捱罵」局面。總體而言，上述強硬表態除了再次重申中國立場，對增強北京的國際話語權並無幫助，甚至可能幫倒忙，如今作為重炮之一的盧沙野改變風格，未知是否代表中國外交風格的新路向。