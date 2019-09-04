【逃犯條例】林鄭宣布撤回修例　胡錫進：挺好，希望是個新起點

反修訂《逃犯條例》引發的示威持續近3個月。特首林鄭月娥今日（4日）正式宣布撤回修例等4項行動，並重申不應該另設獨立調查委員會調查近日的政治事件。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進透過社交媒體表示，林鄭月娥提出四項行動「挺好」，他支持香港特區政府的決定，並希望會是一個新的起點。

胡錫進透過微博發文，稱個人覺得林鄭月娥宣布的決定「挺好」。（微博）

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林鄭月娥宣布相關決定後，胡錫進透過微博發文，稱個人覺得這「挺好」，希望香港社會各界都對這個信息作出積極、正確的解讀，從中汲取恢復秩序的動力。他強調，內地社會最大的願望就是香港好，而維護法制這一核心價值是香港實現長期繁榮穩定的基石。

在微博發文後不久，胡錫進再透過Twitter以英文發文，稱支持香港特區政府撤回修例，希望這將是一個新的起點（New starting point），並呼籲西方媒體和政界人士支持香港局勢的轉變。

相關消息傳到內地後也引起熱烈討論，不少網民在《人民日報》、《環球時報》等傳媒的官方微博下留言。惟《香港01》記者發現，部分留言內容並不可見。如《環球時報》的報道下顯示有逾1600條評論，但點擊後卻無法看到任何一則評論，只顯示「還沒有熱門評論，哪條評論給力快去讚一下吧」；《澎湃新聞》的報道下有逾100則評論，卻顯示「抱歉，該內容暫時無法查看。」不過，《人民日報》和北京日報旗下的「長安街知事」的微博，則可以看到網民的評論。