【9.8集會】環時：何為香港高度自治　美國豈有定義權

昨日（8日）的遮打花園集會，示威者持美國國旗，到美國領事館籲美國關注香港情況，並支持美國國會通過《香港民主及人權法案》。 官媒《環球時報》就事件刊文，稱美國干涉香港內政，只是要把香港變成更有利於華盛頓向北京施壓的一張牌。北京堅定維護《基本法》，不會受美國刺激偏離現有路線，而香港的高度自治，美國沒有定義權。

昨日（8日）的遮打花園集會，大批示威者持美國國旗，到美國領事館籲美國關注香港情況，並支持美國國會通過《香港民主及人權法案》。（資料圖片）

文章題為〈何為香港高度自治，美國豈有定義權〉，稱美國的《香港人權與民主法案》，目的顯然是要給北京和香港特區政府施加壓力，要把香港變成更有利於華盛頓向北京施壓的一張牌，而不是為了香港好。

文章指，要比較北京和華盛頓誰更關心香港的長期穩定和繁榮，答案「明擺著」是北京。北京對香港社會的福祉負有責任，而華盛頓完全是「站著說話不腰疼」的角色。對於美國國會議員而言，在香港好和利用香港混亂給北京找麻煩二者之間，「他們憑什麼不選擇後者？」

文章強調，香港極少數人呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》，堪稱是「雞群求黃鼠狼當保鏢」，試圖以對「一國兩制」搞「自殺式襲擊」的方式劫持整個香港的命運。而美國若果通過該法案，就將構成對香港事務的深度干涉，不過這一法案不可能成為影響北京對香港事務做重大決策的砝碼，想用該法案來壓《基本法》，是痴心妄想。

文章稱，香港示威者呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》，是試圖以對「一國兩制」搞「自殺式襲擊」的方式劫持整個香港的命運。（資料圖片）

北京堅定維護《基本法》 不會受美國刺激偏離現有路線

文章續指，北京會堅定維護《基本法》，尊重建立在《基本法》之上的香港高度自治。目前香港出現嚴重動盪，北京的態度是堅決支持港府和香港主流社會共同努力止暴制亂，恢復秩序。這一態度從一開始就很明確，與美國是否通過法案毫無關係。北京既不會受美國的脅迫，也不會被它刺激，從而偏離現有路線。

文章結尾道，中國有能力排除美國的各種干擾前進，又稱香港的特殊關税地位不是美國對這座自由港的恩惠，它的本質是互利。香港的未來將取決於中國有多強大，而不取決於美國對香港持甚麼態度，「一國兩制要由中國內地和香港共同實踐好，歷史怎麼會給美國對它的定義權呢？華盛頓那些精英們的自戀千萬不可爆表。」