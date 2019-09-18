深圳出台新規：新註冊網約車必須為純電動車

內地近來大力推廣新能源汽車，而各地政府為使推廣見效，出台的政策可謂五花八門。9月16日，《深圳市網絡預約網約出租汽車經營服務管理辦法暫行辦法（修訂草案）》（下稱《辦法》）獲深圳市政府常務會議原則通過。其中，《辦法》調整了新註冊網約車的類型，明確新註冊的網約車必須為純電動車。

目前深圳已經有17家網約車平台取得了深圳牌照，其中有10家平台已經在深圳市正式展開運營，持證上崗的網約車司機達到了7.4萬人，註冊的網約車為5.8萬輛。隨著新規的出台，深圳的網約車市場將逐漸更新為以純電動車為主導。

此外，《辦法》指出，深圳本市出租汽車駕駛員資格證和《網絡預約出租汽車駕駛員證》實行互認，司機在原證件有效期屆滿前可直接跨類駕駛出租車或者網約車。同時，深圳還將建立行業信息發布制度，由主管部門定期發布網約車行業經營者數量、運力規模、從業人員數量等信息，引導網約車司機有序就業，促進網約車市場穩定健康發展。

《辦法》還明確，網約車經營者還將公布服務評價體系，明晰乘客對司機服務質量評價的渠道，建立司機申訴處理制度，對乘客不遵守乘車規定的行為，明確司機可以拒絕或者終止提供服務，網約車經營者不得因此對司機實施經濟處罰或者其他限制措施。

（《新京報》）