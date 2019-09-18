【逃犯條例】人民日報：確保遊行不走邪路　禁蒙面法立法勢在必行

反修訂《逃犯條例》運動持續逾三個月，警民衝突不斷，其中有不少示威者都戴上口罩蒙面。 官媒《人民日報》海外版18日發表題為《拒絕蒙面，香港「要臉」》的評論文章稱，為確保香港遊行示威正常進行，不走上邪路，參考其他國家和城市做法，禁蒙面法立法勢在必行。

始於6月9日的反修例風波已超過100天，風波仍未平息。（李澤彤攝）

《人民日報》的評論首先指出，數日前在香港淘大商場附近，「有蒙面黑衣人因為被市民揭掉蒙面，落荒而逃。這段『秒慫』（示弱）視頻清晰地表明：暴徒就是怕見光。」

評論稱，「打蛇要打七寸」，禁蒙面立法，宜早不宜遲。「暴力曠日持久，暴徒之所以在襲警或打砸公共設施時異常『勇武』，一個重要原因就是蒙面可當『護身符』，令警方取證更困難，使暴徒施暴時膽子更大，更加肆無忌憚。」

評論又認為，合法遊行示威，提出正常訴求，可以落落大方、不懼見光。「蒙面不除，社會信任難以建立」。評論強調，暴力之害，不僅在於打砸破壞，也在一定程度上侵蝕了普通市民的合法權利。

在遊行示威期間，不少示威者都戴上口罩蒙面。（張浩維攝）

「在禁止蒙面遊行示威一事上，世界各國已有很多先例。」評論舉例稱，法國、德國在內的歐洲十幾國早已訂立禁蒙面法，日前美國波特蘭市也逮捕了不少穿黑衣戴口罩的極端示威者。

香港的遊行示威頻次在全世界的城市中名列前茅，為確保這類遊行示威正常進行，不走上邪路，參考其他國家和城市做法，立法勢在必行。這也不涉及限制個人正當的穿戴自由，而是要維護公共安全和他人的遊行自由，是遏制街頭暴力愈演愈烈之必要的預防舉措。 《人民日報》海外版評論

評論最後還說，從三年多前的旺角騷亂之後，特區政府就在研究禁止蒙面遊行示威，希望特區政府這一次「不再猶豫、當斷則斷」，也希望香港社會各界「痛定思痛、形成共識」。

（人民日報）