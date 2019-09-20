習近平：引導港澳政協委員支持特區政府和行政長官依法施政

中央政協工作會議暨慶祝政協成立70周年大會今天（20日）在北京召開。 中共中央總書記、國家主席習近平在會上發言時表示，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針。要引導港澳政協委員，支持特區政府和行政長官依法施政，發展壯大愛國愛港愛澳力量。

政協成立70周年大會20日在北京召開，習近平在會上發言。（新華社）

習近平還說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，拓展同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士的交流交往，助推深化海峽兩岸融合發展，也要吸收僑胞代表參加政協活動和積極開展對外交往，為推動構建人類命運共同體提供正能量。

習近平強調，各級黨委要把人民政協工作納入重要議事日程，黨委主要負責人要帶頭參加政協重要活動，帶頭廣交深交黨外朋友。政協黨組要確保黨中央大政方針和決策部署在政協得到貫徹落實，並要加強政協系統黨的建設。

據觀察，寬泛而言，這算得上是香港反修例風波以來，習近平第二次在公開場合發表涉及香港的言論。此前在9月3日，習近平在中共中央黨校的會議上發表了以「鬥爭」為主題的講話，將港澳台工作列入「鬥爭」事項。

習近平表示，要引導港澳政協委員，支持特區政府和行政長官依法施政。（新華社）

在很多人的認識裏，政協在中國政治架構裏是類似「花瓶」的設置，不過近年來政協內部產生愈來愈多的變革跡象。有分析認為，政協的變化還體現在中國正在進行的黨政機構改革，主要通過統戰系統來實現。根據機構改革方案，本來歸屬政務系統管理的民族、宗教事務，都被劃入了中央統戰部。而全國政協主席對統戰系統負有相當的領導責任。

此外，全國政協主席還在地方治理和台灣事務上承擔着相當的責任。近年新疆問題嚴峻，「分裂主義、恐怖主義、極端主義」壓力仍然存在。與此同時，台灣問題的緊迫性愈發突顯，也需要政協方面發揮其長袖善舞的特長。

香港反修例風波已持續三個多月，在此次的講話中，習近平更進一步對政協提出具體要求：要引導港澳政協委員，支持特區政府和行政長官依法施政，發展壯大愛國愛港愛澳力量。

（綜合報道）