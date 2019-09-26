【希拉克逝世】獲譽「中國人民的老朋友」　造就中法關係黃金十年

法國前總統希拉克（Jacques Chirac）9月26日逝世，終年86歲。 希拉克生前與中國淵源深厚，對中國文化相當熟悉，也曾多次訪問中國，足跡遍及多個省市，被譽為「最熟知中國的西方政治家」、「中國人民的老朋友和好朋友」。

希拉克曾到北京大學演講。（資料圖片）

希拉克對中國及亞洲藝術有著濃厚興趣，同時深諳中國歷史文化。他接受中國《央視》訪問時，就曾高度讚揚中國「在人類思想文化的各個領域都大放異彩。從青銅器、陶器尤其是秦始皇帝陵的兵馬俑，還有在繪畫，詩詞，音樂等各個方面。」

另據前中國駐法國大使蔡方柏憶述，希拉克不僅能用即興背誦唐詩，能默寫出中國朝代紀年表，甚至能準確判斷中國青銅器的歷史年代。

熟悉中國歷史 能判斷青銅器年代

公開資料顯示，希拉克生前曾多次訪問中國：1978年和1991年，他分別以巴黎市長和法國總理身份訪華；1997年5月、2000年10月、2004年10月和2006年10月，四度以法國總統身份訪華；2009年4月，已經退休的他又以私人身份訪問中國。從北京、上海、陝西、湖北到四川，他的足跡遍及中國多個省市。

在希拉克的訪華行程中，總是能以行動表現出他對中國的熟悉。1997年，希拉克首次以總統身份訪華，最後一站是參觀上海博物館。據蔡方柏憶述，當他走到青銅器館時，竟然「反客為主」為代表團講解。他當時向館長說：「你不要解釋了，我來解釋。」然後解釋每件青銅器的時代、在什麼地方發現和當時的用途。

2000年10月，希拉克到揚州參觀京杭大運河。蔡方柏表示，希拉克在晚宴中的一番話，足以看出他對中國歷史的了解有多麼深。原來當時有人提到，隋煬帝之後中國就直接進入唐朝，希拉克卻反駁道，李淵奪取政權之後，曾一度扶值一個「隋恭帝」，等政權穩定後才將他廢除。

希拉克訪問西安時，曾稱兵馬俑為「世界第八奇蹟」，還曾表示想拍攝一部有關唐朝詩人李白的電影。

希拉克（右）與胡錦濤（左）會面。（資料圖片）

造就中法關係「黃金十年」

希拉克被視為「親華派」總統，中方更形容他在中法關係的發展留下深刻印跡，造就兩國關係的「黃金十年」。

除了多次訪華外，他於2003年推動在法國舉辦「中國文化年」，2004年在中國舉行「法國文化年」，被認為對增進中法兩國人民互相了解和促進兩國文化、經貿等各方面合作意義重大。

1989年的「六四事件」後，中國遭西方國家譴責及制裁。但2004年，希拉克卻表示反對歐盟對中國的武器禁運，又稱禁運無任何道理，「背後純粹就是對中國的敵視。」不過，希拉克因而受到人權份子譴責。

2009年，已離開總統府的他以私人身份訪華，並接受外交學院授予的名譽博士學位，是其退出公職後首次接受此類榮譽。（資料圖片）

獲外交學院授予名譽博士學位

希拉克於2007年卸任後，與中方仍保持良好關係。2009年，他以私人身份訪華，並接受外交學院授予的名譽博士學位，是其退出公職後首次接受此類榮譽。

2013年底，中國外交部長王毅在巴黎看望希拉克表示，他是在中國廣為人知的西方政治家，更是「中國人民的老朋友和好朋友」。王毅對他說：「你對中國的友好發自內心，發自你對中國歷史文化的深刻理解和對中國發展前景的高度認同，也源於你主張建立多極世界和不同文化和諧共處的責任感。」

資料顯示，「中國人民的老朋友」是中共和中國政府及其主要領導人褒稱長期對華友好的重要外國人士的正式用語，其中，美國前國務卿基辛格、剛去世的前津巴布韋總統穆加貝等人均獲此讚譽。而除了希拉克，第20任法國總統季斯卡亦曾被稱為「中國人民的老朋友」。